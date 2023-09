Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu ăn vận ngày càng nóng bỏng khoe vòng eo siêu nhỏ

Mới đây, Đoàn Văn Hậu đăng tải hình ảnh cầu hôn bạn gái - Doãn Hải My nhanh chóng nhận được lời chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, chàng hậu vệ quê Thái Bình đã bí mật lên kế hoạch cầu hôn cách đây một tuần với sự giúp đỡ của một số người bạn để thiết kế bữa tiệc, tạo bất ngờ cho bạn gái.

Doãn Hải My cũng tiết lộ, cô nhận lời cầu hôn của bạn trai vì cảm thấy tình cảm của đôi bên đã chín muồi. Cả 2 dự định sẽ làm lễ đính hôn và tổ chức đám cưới vào đầu năm sau.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu năm nay 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ và đá cho đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi. Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017 và từng góp phần giành huy chương vàng Sea Games 2018, Á quân giải vô địch U23 châu Á 2018, vô địch VFF Cup 2018.

Về Doãn Hải My, người đẹp 22 tuổi đến từ Hà Nội. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp tài năng. Hiện tại, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, cô còn gây ấn tượng bởi vóc dáng cân đối, chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng 78-55-89 cm.

Doãn Hải My từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Những lần xuất hiện cùng nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình xứng đôi. Cả 2 còn diện những outfit đồng điệu. Chẳng hạn như những lần cầu thủ quê Thái Bình thi đấu, người hâm mộ thường bắt gặp hình ảnh Doãn Hải My với trang phục năng động ngồi trên khán đài cổ vũ bạn trai. Hoặc khi đi đám cưới, đến dự những sự kiện quan trọng, cả hai cũng hay diện những bộ đồ tone sur tone với nhau để tạo sự ăn ý.

Outfit đồng điệu của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu.

Là một người mẫu nên Doãn Hải My cũng rất chú trọng trong cách ăn mặc. Cô có phong cách khá đa dạng. Những hot item thường được Hải My diện như quần skinny jean, jean dáng suông, ống loe, mix cùng áo ôm mang đến sự trẻ trung, không kém phần năng động khi đi dạo phố, hẹn hò,... Ngoài ra, cô còn yêu thích những kiểu váy nhẹ nhàng, nữ tính trong những chuyến đi nghỉ dưỡng. Một thiết kế tôn dáng không thể thiếu trong tủ đồ của Hải My là những chiếc váy body chất liệu thun co giãn.

Doãn Hải My thường xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai trong những giải đấu quan trọng.

Đoàn Văn Hậu có mặt trong những chuyến đi chơi của gia đình bạn gái.

Cả 2 đều nhận được những lời khen vì sự tương xứng về ngoại hình.

