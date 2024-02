Vợ DJ của Khắc Việt "khai xuân" với trang phục khoe hình thể bốc lửa đi "chà đĩa"

Mới đây, bà xã Khắc Việt gây chú ý khi đăng tải đoạn clip diện trang phục gợi cảm, biểu diễn trong quán bar nhân dịp đầu năm nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Cô lựa chọn kiểu váy body, ôm sát cơ thể, chiếc áo có điểm nhấn là đường cut out, 2 dây bắt chéo, giúp tôn vòng 1 đẹp.

Bà xã Khắc Việt tên là Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1992, là DJ có tiếng ở Hà thành, được gọi với biệt danh là Thảo Bebe. Cô sở hữu kỹ năng chơi nhạc điêu luyện và gây ấn tượng bởi ngoại hình nóng bỏng với 3 vòng hình thể 102-62-91(cm).

Thảo Bebe lựa chọn váy bodycon màu đỏ, phù hợp để "khai xuân".

Cũng giống như nhiều nữ DJ khác, Thảo Bebe có gu ăn vận phóng khoáng, bốc lửa khi chơi nhạc. Với ngoại hình nóng bỏng, cùng với phạm trù công việc cần phải mặc những bộ cánh nổi bật nên Thảo Bebe dễ bị hiểu lầm. Khi chơi nhạc, cô ưa thích các loại trang phục thích đồ ôm sát, khoe được đường cong hình thể.

Một số loại váy áo mà Thảo Bebe ưu tiên như áo 2 dây, váy body, trang phục dáng ôm như áo hai dây, áo crop top, áo cúp hoặc váy xẻ sâu... Còn vào các dịp đặc biệt là ngày, Tết, cô sẽ hoá thân vào một nhân vật nào đó để tạo sự mới mẻ.

Trái lại, ở ngoài đời, Thảo Bebe có gu mặc tiết chế hơn kể từ khi làm mẹ, làm vợ.

Thảo Bebe từng cho hay, cô thay đổi cách ăn mặc của mình hơn sau khi có ông xã, phong cách thời trang của cô cũng đa dạng hơn nhiều, lúc thì năng động thể thao, lúc khác thì nữ tính, quyến rũ. Cô cũng để ý ăn mặc hơn để tránh gây phản cảm. "Khi đi cùng ông xã, tôi thường chọn những bộ váy kín đáo vì tôi cũng thích mặc nữ tính. Đẹp hay quyến rũ thì cũng phải đúng chỗ, phù hợp với hoàn cảnh, công việc", cô nói.

Hầu như đồ đi diễn của Thảo Bebe đều phải đặt may riêng.

Dù được đánh giá cao về ngoại hình, nhưng Thảo Bebe cho biết, hầu như trang phục đi diễn của cô đều phải đặt may riêng vì số đo của cô ít khi phù hợp với số đo trang phục mua sẵn và bản thân bà xã Khắc Việt cũng yêu thích những thiết kế cá tính, độc đáo.

Hơn nữa, do số đo vòng 1 lớn, nhiều lần, Thảo Bebe đặt hàng online không mặc vừa. "Kể cả đồ hàng hiệu, dẫu rất thích và cũng phải đặt trước khá lâu mới có nhưng tôi cũng không mặc được. Tôi thường phải đặt may thiết kế riêng để có thể mặc được một số kiểu dáng ưa thích. Đôi khi vì mê quá, hoặc có một số kiểu dáng không may được, tôi cố mua cỡ lớn hơn nhưng cũng không vừa vặn với cơ thể", cô nói.

