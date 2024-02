Trời mưa ẩm, mặc gì để trông vừa xinh vừa tiện lợi?

Những cơn mưa phùn ẩm ướt là đặc trưng của thời tiết mùa Xuân. Chúng gây ra kha khá bất tiện cho các bạn gái khi lựa chọn trang phục mặc ra ngoài. Lúc này, một số item đặc biệt cần được ưu tiên hơn ngày thường nếu bạn muốn sở hữu vẻ ngoài vừa xinh xắn vừa không lo bị nước mưa gây trở ngại.

Dưới đây là 4 trang phục bạn gái nên ứng dụng nhiều hơn trong thời tiết nồm ẩm khó chịu:

Áo khoác chống thấm nước

Vẫn biết những chiếc áo khoác dạ handmade hay áo tweed sang chảnh là công cụ giúp bạn gái tỏa sáng và trở nên thời trang hơn. Song một khi các trang phục kể trên bị dính nước mưa, chúng sẽ dễ bị hư hỏng cũng như khó khăn mỗi lần giặt là. Vào những ngày này, hãy tạm cất loạt áo khoác “đỏng đảnh” trên và thay bằng các thiết kế như trench coat, áo gió… Với chất liệu đặc trưng như poplin, PVC hoặc sợi nilon, áo khoác dạng này chống nước hiệu quả, gần như không bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Mặt khác, áo trench coat hay áo gió cũng có trọng lượng khá nhẹ, do đó phù hợp với những ngày Xuân ấm áp.

Trang phục tối màu

So với trang phục màu sáng, các thiết kế thời trang có màu tối an toàn hơn khi bạn phải di chuyển dưới thời tiết mưa ẩm. So về độ thanh lịch, trang phục màu tối như đen, xám đậm không hề thua kém các màu sắc khác. So về độ tôn dáng, che khuyết điểm, váy áo có gam màu tối, đậm chắc chắn nhỉnh hơn. Quan trọng nhất, khi chẳng may bị dính mưa, các item màu tối không lộ vệt nước, do đó bảo toàn vẻ chỉn chu, lịch sự cho bạn gái.

Váy áo có thiết kế tối giản

Những chiếc áo blouse với phần tay loe dài rộng hay váy tầng tầng lớp lớp tiểu thư chắc chắn không hợp với thời tiết mưa gió ẩm ướt. Lúc này, nên ưu tiên các thiết kế váy áo tối giản, gọn gàng. Ngoài việc phù hợp với điều kiện ngoại cảnh thì váy áo tối giản còn giúp tạo nên những bộ outfit duyên dáng, không lỗi thời. Một chiếc sơ mi basic mix cùng quần skinny jeans, thêm áo trench coat hay chiếc váy yếm tối màu thêm áo blouse cổ thắt nơ nhẹ nhàng bên trong, chừng đó thôi cũng đủ giúp bạn tỏa sáng bất chấp mưa gió.

Quần không qua mắt cá

Ngày thường, các mẫu quần dài và rộng chạm gót kết hợp thêm giày cao được coi là “chân ái” giúp phái đẹp “ăn gian” chiều cao, khiến dáng vóc thêm uyển chuyển. Nhưng vào ngày mưa nồm, sẽ hợp lý hơn nếu bạn chọn những thiết kế quần có độ dài vừa phải, tốt nhất không qua mắt cá và ống ôm nhẹ thay vì xòe rộng. Những kiểu quần dạng này sẽ giúp bạn thuận tiện khi di chuyển giữa trời mưa cũng như dễ dàng xắn lên một vài gấu khi cần thiết. Thời trang nhưng vẫn phải hợp thời tiết, đó là tôn chỉ giúp bạn gái hiện đại luôn mặc đẹp và tự tin.

