Tiffany & Co kết hợp với Givenchy tạo nên bộ đôi hoàn hảo

Vào ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang New York, Tiffany & Co. đã tổ chức show diễn thân mật tại Landmark on Fifth Avenue với bộ sưu tập mới được tân trang lại, độc quyền ra mắt các thiết kế từ Blue Book 2023 mới nhất của mình. Buổi tối được thực hiện đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên với Givenchy, khi các người mẫu bước đi, đeo trang sức của Tiffany & Co - nhãn kim hoàn huyền thoại, kết hợp với trang phục của Givenchy Haute Couture.

Đó là một sự kết hợp tuyệt vời vì cả hãng trang sức cao cấp và hãng thời trang đều là hình ảnh thu nhỏ của sự tinh tế và sang trọng, danh tiếng mà họ đã khẳng định kể từ khi thành lập.

Tiếp tục tầm nhìn của Nathalie Verdeille - giám đốc nghệ thuật về trang sức và trang sức cao cấp của Tiffany & Co. - từ Blue Book đầu tiên của cô lấy cảm hứng từ biển, các thiết kế bày tỏ lòng tôn kính đối với các tác phẩm lấy cảm hứng từ thủy sinh của Jean Schlumberger và niềm đam mê của ông với sinh vật biển. Ngoài các chủ đề hiện có về vỏ sò, san hô, song Ngư, nhím sao và sao biển, một chủ đề mới về Hải quỳ cũng được khám phá.

Đối với Givenchy, nhà mốt Pháp đã giới thiệu 15 kiểu dáng lưu trữ theo phong cách hiện đại, làm tăng thêm vẻ quyến rũ của đồ trang sức. 15 thiết kế Haute Couture đã được ra mắt cùng với 5 sản phẩm ready to wear từ bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Givenchy.

Các sáng tạo được trình bày được lấy cảm hứng từ các thiết kế của Hubert de Givenchy để vinh danh bạn bè, gia đình, nàng thơ và khách hàng của ông trên khắp Paris, New York và Hollywood (với một cảm hứng tinh tế với Audrey Hepburn và Bữa sáng ở Tiffany's ). Từ tỷ lệ đến hình thức, những chiếc váy là sự tái hiện hoàn hảo những nét đặc trưng của Givenchy trong khi vẫn mang đến phong cách hiện đại.

Nhưng chính bộ sưu tập trang sức cao cấp của Tiffany & Co. mới thực sự tỏa sáng, với từng chi tiết, họa tiết, đường cắt phức tạp và hình dáng tinh tế có thể được hơn 200 khán giả đánh giá cao. Và sự vui tươi vốn có của chúng, mang lại cảm giác thoải mái trong suốt bộ sưu tập.

