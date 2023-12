Thời trang da thật đã lỗi thời?

Khi Kylie Jenner ra mắt thương hiệu mới nhất của mình, KHY, vào ngày 1 tháng 11, ngôi sao truyền hình thực tế – một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong làng thời trang – đã giới thiệu bộ sưu tập gồm 12 món quần áo được làm gần như độc quyền từ “da giả”. Bộ sưu tập bao gồm một chiếc áo khoác dài, một chiếc váy ôm sát cơ thể và một chiếc quần dài có khóa kéo để bạn có thể mặc chúng ống loe hoặc dáng ôm.

Những thiết kế này dường như được thực hiện tốt. Chất liệu dày và nặng được khâu khéo léo – gần như thể quần áo được làm từ da thật. Ngoại trừ việc chúng được làm từ số lượng nhựa công nghiệp, và chúng sẽ ở bên chúng ta và các thế hệ tương lai mãi mãi. Việc dùng giả da cho thấy tầm nhìn không phải dạng vừa của Kylie.

Da giả đã phổ biến trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, vấn đề là hầu hết da giả, da giả và da thuần chay là sản phẩm của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và không có hệ thống nào để tái chế chúng. Chúng ta chỉ đơn giản đang tạo ra một con quái vật vật chất, việc sản xuất nó góp phần gây ra khủng hoảng khí hậu và tình trạng ô nhiễm của nó phá hủy hệ sinh thái cũng như môi trường sống của con người.

Thương hiệu thời trang nhanh đang phát triển mạnh nhất thế giới Shein có vô số lựa chọn về đồ giả da.

Đối với nhiều người, vật liệu không có động vật là một lựa chọn có đạo đức. Nhưng giống như một chiếc bánh mì kẹp thịt thuần chay ở một cửa hàng thức ăn nhanh, một chiếc váy giả da không nhất thiết phải là lựa chọn lành mạnh hoặc thân thiện với môi trường. Jocelyn Whipple là chuyên gia vật liệu có trách nhiệm tại công ty tư vấn thời trang bền vững The Right Project, nói: “Da giả nói chung là một thuật ngữ không chính xác và mơ hồ. Nó đi kèm với tất cả những ám chỉ xung quanh những phẩm chất tích cực vốn có của da, những phẩm chất này khác xa với những phẩm chất của nhựa làm nguyên liệu thô về độ bền, tuổi thọ và khả năng phân hủy tự nhiên. Chúng ta cần gọi tên các vật liệu đó là gì và để chúng phát huy giá trị của chúng.

Phải có sự hiểu biết rõ ràng về toàn bộ vòng đời của sản phẩm và cuối cùng là điều gì sẽ xảy ra khi nó kết thúc vòng đời. Đáng buồn thay, nhiều loại quần áo này cuối cùng trở thành rác thải dệt may cách xa nơi chúng được mua và mặc lần đầu tiên hàng ngàn dặm.

Yayra Agbofah, người sáng lập Revival, tổ chức tìm ra những cách sáng tạo để quản lý rác thải dệt may toàn cầu ở Tây Phi, cho biết ông tìm thấy rất nhiều rác thải dệt may ở bãi rác ở Accra (thủ đô của Ghana). “Da giả – PU (da polyurethane) hoặc PVC (polyvinyl clorua) – là một vật liệu có vấn đề do tính chất tổng hợp của nó, góp phần gây hại cho môi trường trong quá trình sản xuất và thải bỏ,” ông nói từ cơ sở của mình tại chợ Kantamanto rộng lớn của Accra, một trong những thị trường quần áo cũ lớn nhất thế giới.

'Da giả có hại trong quá trình sản xuất và thải bỏ' … quần áo tại bãi rác ở Accra, Ghana.

Giải pháp không đơn giản. Hiện nay chưa có quy định pháp luật nào quy định việc sản xuất và sử dụng các loại vật liệu này. Trong khi túi nhựa dùng một lần đã bị đánh thuế, không có gì có thể ngăn cản một thương hiệu tung ra quần áo nhựa.

Có nhiều vật liệu mới đang được phát triển. Thương hiệu thời thượng Ganni có trụ sở tại Copenhagen, đã hứa sẽ ngừng sử dụng da động vật nguyên chất vào cuối năm nay, đang phát triển chiếc túi Bou đặc trưng của mình, được làm từ chất liệu được nuôi cấy từ vi khuẩn. Các vật liệu thay thế khác có thể được làm từ chất thải nông nghiệp: ví dụ, sử dụng vật liệu còn sót lại từ quá trình sản xuất rượu vang hoặc từ cà chua, dứa và nấm. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại da thật, thường cần một lớp PU để làm cho chúng bền và khó mòn hơn. Các vật liệu hỗn hợp được phủ PU không thể tái chế được.

Các giải pháp mới phải tránh xa những lớp phủ này. Một loại vật liệu đầy hứa hẹn đang được phát triển từ carob bởi Dio Kurazawa, người sáng lập công ty tư vấn thời trang bền vững Bear Scouts. Carob mọc rất nhiều ở trang trại của Kurazawa ở Bồ Đào Nha, và vỏ được nghiền thành bột để tạo ra chất liệu giống da mà theo ông, có thể so sánh được về độ bền. Anh ấy đang làm việc với Reebok để tạo ra một sản phẩm thử nghiệm. Thương hiệu giày Camper có các sản phẩm làm từ Mirum, chất liệu có nguồn gốc từ thực vật mà Stella McCartney đã sử dụng trên sàn catwalk của cô vào tháng 9, không chứa bất kỳ hóa dầu hay nhựa nào và có thể tái chế. Và Deadwood Studios, một thương hiệu da thay thế có trụ sở tại Stockholm, cung cấp nhiều loại quần áo được làm từ thứ mà họ gọi là chất liệu giống da, bao gồm cả xương rồng.

Quần legging giả da đang bán rất chạy trên mạng.

Ngoài ra còn có những người làm việc để sản xuất các mặt hàng da thật có đạo đức hơn. Nhà thiết kế Alice V Robinson đã thực hiện một cuộc thập tự chinh để làm điều đó, họ bắt đầu với một con bò đực và thực hiện quá trình lâu dài để tạo ra một bộ sưu tập bao gồm áo khoác, áo khoác, giày, bốt, hai chiếc túi và một số phụ kiện nhỏ - tất cả đều được làm từ một con vật duy nhất . Cô đã ghi lại quá trình này trong cuốn sách gần đây của mình, Field Fork Fashion. Cô và đối tác kinh doanh của mình, Sara Grady, đã phát triển British Pasture Leather, một chuỗi cung ứng có trách nhiệm và có thể truy xuất nguồn gốc đối với da tái tạo. Họ đã hợp tác với các thương hiệu bao gồm New Balance và Mulberry để thử nghiệm ý tưởng của mình.

Nhưng sẽ mất thời gian để thay đổi diễn ra trên quy mô lớn – xét cho cùng, đây không chỉ đơn giản là tung ra một loại vật liệu mới mà còn là thay đổi tư duy tiêu dùng. Các chuyên gia thời trang đưa lời khuyên người tiêu dùng nên “ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chọn những sản phẩm bền bỉ và vượt thời gian, đồng thời ủng hộ các thương hiệu cam kết thực hành bền vững”.

Một chuyên gia thời trang cho hay: “Người tiêu dùng ở phía bắc bán cầu nên nghĩ về tác động tiêu cực của việc tiêu dùng quần áo của họ đối với phía nam bán cầu, những người đang phải gánh chịu vì những hành động lãng phí của mình”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]