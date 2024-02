Thiên tài thiết kế gốc Việt Peter Do tái hiện áo dài qua lăng kính hiện đại

Sau khi dàn dựng show diễn thứ hai cho Helmut Lang trên sân khấu Tuần lễ thời trang New York hồi đầu tháng này, Peter Do đã hạ cánh xuống Paris, nơi anh vén màn bộ sưu tập Thu Đông 2024 của thương hiệu cùng tên mình, mang tên “Áo Dài”. Bộ sưu tập được đặt theo tên quốc phục của Việt Nam (áo dài lụa có quần cho cả nam và nữ), dòng sản phẩm này được trưng bày trong một phòng trưng bày ở Pháp, đã cải tiến các tiêu chuẩn may đo để củng cố thêm tủ quần áo của Peter Do - một tủ lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của quê hương Việt Nam trong việc theo đuổi tính nghệ thuật tuyệt đối.

Nhà thiết kế nói với tạp chí Vogue Runway: “Hiện tại tôi không cố gắng biến PD thành thương hiệu tỷ đô tiếp theo. Vì thử thách mới của tôi tại Helmut, tôi muốn bảo vệ điều này. Tôi muốn nó mang lại cảm giác cá nhân và đặc biệt hơn nữa đối với tôi, nơi tôi cảm thấy có thể không phải về mặt tài chính mà là tự do sáng tạo”.

Cảm giác tự do về trang phục đó thấm nhuần vào dòng sản phẩm này, nơi chất liệu dệt mềm mại phủ lên hình dáng con người một cách duyên dáng và trang phục trang trọng tạo nên sự mềm mại, tôn vinh áo dài. Những nét sơn đen trắng mang tính khái niệm lướt nhẹ nhàng trên áo len cao cổ, áo blazer vừa vặn, váy nhiều tầng, quần tây và áo sơ mi cài cúc có tay áo cực dài, nổi bật như một họa tiết duy nhất của bộ sưu tập. Ở những nơi khác, bảng màu - đen, trắng, xám và nâu - dễ sử dụng.

Thực hiện các thử thách theo quy tắc thiết kế phù hợp, quay ve áo vào trong trên áo khoác len để che đi lớp lót và buộc áo sơ mi dài đến đầu gối ở thắt lưng để tôn lên cơ thể. Giống như những bộ đồ hở lưng đã làm say đắm Internet trong bộ sưu tập Xuân 2023 của Peter Do, dòng sản phẩm này bao gồm những chiếc áo dài tay thon gọn với phần hở phía sau giống hệt nhau. Những bộ trang phục có vai sắc nét tương phản với những chiếc váy phóng khoáng, khi nhà thiết kế tiếp tục khám phá không giới hạn về trang phục nam tính và nữ tính. Ở đây, năng lực kỹ thuật của Peter Do không phải là điều đáng khoe khoang; đúng hơn, anh ấy thay đổi làn sóng thời trang bằng một sức mạnh thầm lặng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]