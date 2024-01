Siêu sao hội tụ trong Chiến dịch Xuân 2024 của Prada

Prada được biết đến với việc tạo ra các chiến dịch tập trung vào các vấn đề thời trang hiện tại. Mùa này, chiến dịch Xuân/Hè 2024 mang tên “Days of Prada” tập trung vào tính đặc biệt và tính tập thể của hình ảnh do Miuccia Prada và Raf Simons đề xuất. Được chụp bởi Willy Vanderperre—nhiếp ảnh gia trung thành của Simons—với sự chỉ đạo sáng tạo của Ferdinando Verderi, chiến dịch mới thể hiện chính nó trong một loạt ảnh chân dung thô thể hiện ẩn dụ về một cuộc đối thoại tập thể và rộng lớn hơn, giống như bản thân thời trang.

Bao gồm 40 hình ảnh, các mô hình, cả mới và cũ, được trình bày ngang nhau với điểm nhấn là cá nhân như một phương tiện để ghi lại chúng một cách tổng thể. Nhưng cùng với nhau, điều này không chỉ tạo ra sự phản ánh về buổi trình diễn trên sàn diễn của bộ sưu tập mà còn thể hiện khả năng gắn kết mọi người lại với nhau của thời trang thông qua một chủ đề chung về trang phục.

Tập hợp các gương mặt được chọn từ dàn diễn viên của chương trình - với tổng số 40 người mẫu - cùng với ba diễn viên nổi tiếng thế giới: Harris Dickinson, ngôi sao của Beach Rats, Triangle of Sadness, The Iron Claw và A Murder at the End of world; Kelvin Harrison Jr., được biết đến với các vai diễn trong Chevalier, Light and Waves, cũng như dự án sắp tới Genius: MLK/X và phần tiền truyện live-action của The Lion King; và ca sĩ Troye Sivan, người vừa phát hành album mới nhất Something to Give Each Other và làm người mẫu trong show thời trang Miu Miu gần đây nhất. Trong chiến dịch quảng bá cho nam giới Xuân/Hè 2024 của Prada, các diễn viên đóng vai chính mình, một câu chuyện chân thực và không ngọt ngào. Chuỗi cảnh quay trở thành công cụ thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Prada: khía cạnh tập thể, sự tiến hóa và bản sắc của thương hiệu Milanese.

