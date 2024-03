Phu nhân đại sứ quốc tế trình diễn áo dài Việt Nam

Chương trình ghi dấu ấn khi lan tỏa rộng hình ảnh trang phục truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa kết hợp cùng CLB Áo dài Việt Nam phát động Tuần lễ áo dài năm 2024. Cùng với sự xuất hiện của gần 200 nghệ sĩ, người mẫu, vũ công tham gia ca múa nhạc kịch, thời trang của Chương trình nghệ thuật "Hương sắc Áo dài Việt" hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam đã gây ấn tượng là một chương trình không chỉ tầm cỡ trong nước mà còn có ý nghĩa “ngoại giao văn hóa”.

Tại lễ phát động diễn ra chương trình nghệ thuật "Hương sắc Việt Nam" do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật. Chương trình được chia làm 3 chương: Tự hào áo dài Việt, Tâm hồn áo dài Việt và Tinh hoa áo dài Việt với sự tham gia của hơn 50 NTK cùng gần 200 nghệ sĩ. Trong chương 3 - "Tinh hoa áo dài Việt" mang đến bộ sưu tập áo dài di sản 5 nước do phu nhân của các đại sứ quốc tế tại Việt Nam trình diễn.

Những bước đi duyên dáng của vị phu nhân đại sứ quốc tế trong tà áo dài Việt.

Bộ sưu tập “Áo dài di sản 5 nước” do các Phu nhân đại sứ quốc tế tại Việt Nam trình diễn: Phu nhân Đại sứ Armenia: Bà Valia Kazhoyan Di sản “Khachkars Scruptures”, Phu nhân Đại sứ Cộng Hoà Séc: Bà Indira Gumarova - Di sản “Slavic Ceramics”, Phu nhân Đại sứ Maroc: Bà Ouafae Sehhar “Chefchaouen -di sản The Blue City”, Phu nhân Đại sứ Indonesia: Bà Kristien Abdi Di sản “The moon Orchid of Reog”, Phu nhân Đại sứ Hoa Kỳ: Bà Suzuko Knapper - Di sản “Tribal Sovereignty”.

Đáng chú ý, hoạ tiết trên những chiếc áo dài của các vị phu nhân là hoạ tiết, màu sắc và điểm nhấn văn hoá của chính quê hương các đại sứ. Các vị phu nhân đã có thời gian trao đổi và cùng với NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam lên ý tưởng và thực hiện “tác phẩm nghệ thuật” áo dài mang dấu ấn ngoại giao văn hoá.

Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam đại diện 57 NTK đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam lên nhận hoa kỷ niệm.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam không chỉ đồng hành cùng HLHPN Việt Nam trong hỗ trợ, đào tạo nghề cắt may áo dài, tạo công ăn việc làm cho 10.000 hội viên, phụ nữ cả nước mà còn tích cực trong quá trình quảng bá, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam tại nhiều sự kiện trong nước và tuần lễ thời trang thế giới như: New York Couture Fashion Week, Paris Fashion Week – Haute Couture, Liên Hoan Phim Cannes....

