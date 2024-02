Phong cách mang tính biểu tượng nhất của Christian Dior

Không thể bỏ qua ảnh hưởng của nhà thiết kế người Pháp Christian Dior đối với ngành thời trang. Khi thành lập hãng thời trang cao cấp cùng tên của mình vào năm 1946, Monsieur Dior đã trình làng bộ sưu tập đầu tiên của mình chỉ một năm sau đó, ở tuổi 41, giới thiệu cho phụ nữ những chiếc vòng eo thon gọn và những chiếc váy xòe bồng bềnh đã cách mạng hóa hình dáng nữ tính thời hậu chiến. Tác động của ông đối với thời trang vẫn tồn tại sau khi ông qua đời năm 1957, khi nhà mốt cùng tên với Dior vẫn tồn tại dưới sự lãnh đạo sáng tạo của những nhà thời trang vĩ đại khác, từ Yves Saint Laurent, Marc Bohan và Gianfranco Ferré, đến John Galliano, Raf Simons và Maria Grazia Chiuri hiện nay, tất cả đều đóng một vai trò không thể thiếu trong sự nổi tiếng lâu dài của xưởng may.

Sáu giám đốc nghệ thuật này đã mang đến tầm nhìn độc đáo của riêng họ cho thương hiệu, mỗi người tạo nên dấu ấn và xác định lại cách chúng ta ăn mặc trong khi vẫn bày tỏ lòng tôn kính đối với sự sáng tạo và thiên tài của các nhà thiết kế thời trang. Từ chiếc túi Lady Dior biểu tượng năm 1994 của Ferré đến chiếc túi It girl Saddle năm 1999 của Galliano, cho đến đôi giày cao gót quai ngang J'Adior hiện đại của Chiuri, nhà Dior đã cho ra đời một số thiết kế giày và túi đáng thèm muốn nhất từng thấy trên những người nổi tiếng như Công nương Diana, Sarah Jessica Parker và Bella Hadid.

Xuyên suốt các thời đại khác nhau tại nhà mốt, những người tiền nhiệm của Monsieur Dior đã lưu giữ di sản của nhà thiết kế sáng lập. Để vinh danh sinh nhật quá cố của Christian Dior, chúng ta cùng nhớ lại những phong cách mang tính biểu tượng nhất của hãng thời trang nổi tiếng của ông, từ những ngày ông còn nắm quyền và hơn thế nữa.

Bộ suit Bar nổi tiếng của Christian Dior trong bộ sưu tập đầu tiên của ông vào năm 1947 bao gồm một chiếc váy dài, thắt lưng và một chiếc áo khoác vừa vặn.

Yves Saint Laurent điều chỉnh chiếc váy Trapèze cho Dior của Svetlana Lloya năm 1958.

Nhà thiết kế Marc Bohan chụp ảnh cùng hai người mẫu mặc những bộ trang phục thanh lịch nhưng bảo thủ từ bộ sưu tập mùa xuân năm 1964 của ông cho Dior.

Chiếc váy Palladio đáng nhớ của Gianfranco Ferré, một chiếc váy lụa trắng dài thêu và xếp nếp từ năm 1992, dựng đứng như một cái cột.

Công nương Diana cầm chiếc túi Lady Dior ra mắt năm 1994. Chiếc túi ra đời dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Ferré và được đặt theo tên của công nương.

Sarah Jessica Parker diện chiếc váy in báo của John Galliano cho Dior trong “Sex and the City”.

Nicole Richie đeo chiếc túi Galliano for Dior Saddle trong bữa tiệc cùng người bạn Paris Hilton vào đầu những năm 2000.

Buổi trình diễn đầu tiên của Maria Grazia Chiuri cho Dior vào năm 2016 có áo phông với tuyên bố chính trị “Tất cả chúng ta nên là nhà nữ quyền”.

Nữ diễn viên Jessica Alba xách chiếc túi Dior Book Tote vải thêu.

Giày cao gót quai ngang J'Adior sang trọng với da bê sáng chế được tô điểm bằng chiếc nơ phẳng, bộ sưu tập giày đặc trưng của Maria Grazia Chiuri, là một bước đi tinh tế trong xu hướng logo.

Chiara Ferragni mặc chiếc váy Dior Haute Couture do Chiuri thiết kế riêng cho đám cưới năm 2018 của cô.

Năm nay, Dior ra mắt túi Caro, một phụ kiện sang trọng có đường may chần bông trang nhã và có một số biến thể hợp xu hướng cho Cruise 2021, chẳng hạn như kiểu nhuộm cà vạt Tie & Dior.

