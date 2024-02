Phong cách đường phố cá tính phủ kín Tuần lễ thời trang New York FW24

Tuần lễ thời trang New York đầu tiên được thành lập vào năm 1943 bởi Eleanor Lambert, giám đốc báo chí của tổ chức quảng bá đầu tiên của ngành thời trang Mỹ, New York Dress Institute. Sự kiện này là tuần lễ thời trang được tổ chức đầu tiên trên thế giới, được gọi là "Tuần lễ báo chí" và được tạo ra để thu hút sự chú ý khỏi thời trang Pháp trong Thế chiến thứ hai, khi những người trong ngành thời trang không thể đến Paris để xem các buổi trình diễn thời trang của Pháp. Nó cũng nhằm mục đích giới thiệu các nhà thiết kế người Mỹ cho các nhà báo thời trang, những người đã bỏ qua những đổi mới về thời trang của Hoa Kỳ.

Tuần lễ thời trang New York năm nay diễn ra khó lường cả về thời tiết lẫn phong cách. Mang một số sản phẩm tốt nhất thế giới đến Big Apple, mọi người đã bay đến từ mọi khu vực khác nhau để tham dự tuần lễ đầu tiên đáng mơ ước của tháng thời trang. Những khoảnh khắc quan trọng trên sàn diễn bao gồm Helmut Lang của Peter Do, Area và Thom Browne trong tháng kết thúc thời trang với trải nghiệm đáng nhớ, mỗi show diễn trong tuần của mùa Thu/Đông 2024 đều là một cảnh tượng khó quên. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng một số khoảnh khắc phong cách đường phố đẹp nhất trong tuần thời trang New York.

Phong cách Layering quá khổ tiếp tục là một kỹ thuật tạo kiểu nổi bật cho mùa đông chuyển tiếp. Những chiếc áo khoác da to, có hộp được kết hợp với quần jean denim rộng baggy trong khi những chiếc áo khoác ngoài có họa tiết và hoa văn tạo nên bộ trang phục. Từ áo khoác quilt cho đến áo puffer kiểu dáng đèn khổng lồ và áo khoác độn vai, mọi kiểu dáng áo khoác ngoài đều thu hút mọi ánh nhìn. Cà vạt tiếp tục tạo nên cuộc tranh luận về phụ kiện đẹp nhất mùa này, kết hợp với áo sơ mi có cổ sắc nét để tạo nên kiểu dáng công sở bán trang trọng.

Những kiểu dáng thông thường casual như áo khoác da mô tô, denim on denim, camo on camo và áo hoodie chui đầu đơn giản rất phổ biến đối với những ai muốn giữ sự ấm cúng. Sự hợp tác giữa sacai x Carhartt đã xuất hiện nhiều lần, khiến nó trở thành bộ sưu tập phù hợp cho những ai muốn kết hợp kiểu dáng có cấu trúc với thẩm mỹ quần áo workwear.

