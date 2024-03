Nữ huấn luyện viên yoga khéo chọn quần gym, tránh sự cố khi tập thể thao trên núi

Mới đây, nhóm phụ nữ Hàn Quốc gây chú ý khi diện trang phục gym tập thể thao trên núi. Trong đó có Jimmy Kim với set đồ tôn dáng bao gồm áo bra phối với quần tập màu ghi. Dưới những hình ảnh này, Jimmy Kim nhận được lời khen khi khéo léo lựa chọn tông màu tối, tránh gây chú ý khi diện quần gym. Ngoài ra, chất liệu dày dặn cũng là một điểm cộng, giúp người mặc tránh tối đa sự cố.

Jimmy Kim hiện đang là HLV yoga và pilates ở Hàn Quốc. Ngoài ra, cô còn là chuyên gia vật lý trị liệu và cung cấp những giáo trình dinh dưỡng cho học viên. Trên trang cá nhân, Jimmy Kim thường xuyên đăng tải những hình ảnh trong phòng tập và các clip ngắn chia sẻ thêm về cách lựa chọn trang phục để mặc tập trong phòng và tập ở ngoài trời.

Jimmy Kim khéo chọn quần tối màu khi tập yoga trên núi.

Hiện tại, xu hướng diện trang phục gym/yoga chạy bộ, leo núi được nhiều cô gái hưởng ứng vì đây là hot item luôn có sẵn trong tủ đồ lại giúp người mặc cảm thấy thoải mái, vừa vặn với cơ thể. Liz - một người phụ nữ có kinh nghiệm leo núi, đi bộ đường dài từng đăng tải bài viết chia sẻ về cách lựa trang phục thu hút nhiều sự quan tâm trên MXH.

"Nhiều người vẫn mặc quần dài và những thứ tương tự khi leo núi, nhưng tôi thì không. Tôi luôn mặc quần biker short với một chiếc áo moisture-wicking (loại chất liệu kiểm soát mồ hôi và không bị bết dính khi hoạt động)", Liz nói.

Xu hướng mặc quần gym leo núi được nhiều chị em hưởng ứng.

Liz tiết lộ về lý do chọn biker short vì nó phù hợp với vóc dáng trên 1m80 của cô. Hơn nữa, nó có chất liệu siêu nhẹ, thoáng khí tốt và nhiều kiểu quần còn được thiết kế sẵn phần đồ lót nên có thể giảm thiểu một ít trọng lượng ba lô. Trong khi những chiếc quần leo núi thông thường có xu hướng phù hợp với người chân thẳng, hông nhỏ, những đường may sẽ chà xát vào đùi khiến cô thấy khó chịu. Liz bật mí: "Đó là lý do tại sao phụ nữ thường tìm đến những loại quần bó như quần legging, quần gym để chạy bộ".

Tuy nhiên, cô khuyên mọi người cũng có thể lựa chọn trang phục khác, không nhất thiết phải chọn biker short. Cô nói: "Loại quần áo này có thể phù hợp với tôi, nhưng chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi người nên tự tìm ra loại quần áo mà mình thích sử dụng nhất khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời. Không có thứ gì tồi tệ hơn khiến bạn bị gián đoạn trong việc hòa mình vào không gian của khu rừng hơn việc lựa chọn một bộ quần áo gây khó chịu cho cơ thể đặc biệt là đường may chà xát vào da ngoại trừ, việc bị giảm thân nhiệt".

Song, khi mặc quần gym leo núi, bạn cần chú ý đến độ dài của quãng đường. "Nếu đó là một chuyến đi dài hơn 3 ngày bạn nên để chiếc quần gym ở nhà vì nhanh bị dính mùi mồ hôi, khiến cơ thể dễ bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nếu leo núi ở những nơi có nhiều cây dại, bạn phải phát cây để dọn đường, những chiếc quần bó này sẽ có khả năng bị rách. Ngoài ra, nếu gặp phải trời mưa hoặc phải lội suối, quần gym cũng sẽ bị ướt sũng. Khi nhiệt độ hạ xuống mà mặc quần áo ướt đó thì sẽ rất nguy hiểm. Trong khi những chiếc quần leo núi chuyên dụng sẽ khô rất nhanh. Nếu bạn vắt nước đi và treo chúng lên, có lẽ nó sẽ khô vào buổi sáng, và ít nhất là bạn có thứ để mặc nhưng quần gym thì không", Liz tiết lộ.

