Nữ công sở chớ diện 5 kiểu váy này đi làm

Váy liền luôn là lựa chọn hàng đầu đối với phái đẹp công sở. Chúng giúp mang tới vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch một cách nhanh gọn, không đòi hỏi nhiều thời gian mix match, phù hợp với những quý cô hiện đại, bận rộn.

Dẫu vậy, không phải thiết kế váy liền nào cũng nên diện đi làm. Có không ít mẫu váy dù không hở hang, phản cảm song không thực sự phù hợp với môi trường công sở luôn đòi hỏi sự gọn gàng, nền nã.

Cùng điểm danh các thiết kế nữ công sở nên tránh xa để không gây mất điểm trong mắt đồng nghiệp:

Váy có chi tiết xuyên thấu

Năm nay, váy xuyên thấu nói riêng và trang phục xuyên thấu nói chung đang giành được nhiều thiện cảm của phái đẹp yêu thời trang. Váy xuyên thấu hợp xu hướng hiện hành thường có phần thân dày dặn, kín đáo, chỉ điểm xuyết lớp vải xuyên thấu cách điệu nơi cổ, tay, giúp thiết kế trở nên thu hút, quyến rũ hơn. Trang phục này không đến mức kiệm vải, song nếu định chọn diện đi làm, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng vì những ý kiến trái chiều bạn có thể nhận được. Bạn tốt nhất nên để dành các item xuyên thấu cho những bữa tiệc, những buổi hẹn hò, như thế sẽ phù hợp hơn.

Váy họa tiết to bản

Không thể phủ nhận độ nổi bật của những trang phục mang họa tiết to bản. Họa tiết bản lớn cũng giúp phái đẹp trở nên trẻ trung hơn, nhất là đối với những mẫu váy liền có thiết kế tối giản, cổ điển. Song váy liền họa tiết to bản cũng dễ tạo cảm giác choáng ngợp quá mức cần thiết, do đó không thực sự hợp để diện đi làm. Thay vì váy họa tiết to bản, bạn nên lựa chọn các họa tiết nhỏ, dễ nịnh mắt hơn như chấm bi, trái tim…

Váy nhiều mảng màu đan xen

Tương tự như váy họa tiết quá rực rỡ là thiết kế váy với nhiều mảng màu đan xen. Trang phục dạng này thực ra không mới, song luôn tạo sức hút nhất định cho phái đẹp. Tuy nhiên, với phái đẹp dành phần lớn thời gian ở công sở, trang phục tập hợp quá nhiều màu sắc không thật sự tạo ra sự thanh lịch, sang trọng cần thiết. Nếu muốn trông mới mẻ, ấn tượng hơn, nữ công sở có thể lựa chọn các gam màu nổi thay vì màu trung tính để diện đi làm song lưu ý, không quá hai màu trên cùng một bộ trang phục được coi là “chìa khóa” mặc đẹp tối ưu.

Váy ren

Dù được may dày dặn, có lớp lót an toàn phía trong thì váy ren vẫn không hợp diện tới những môi trường đề cao tính trang trọng như công sở. Váy ren dễ khiến người ta lầm tưởng với váy ngủ bởi chất liệu ren mỏng và mềm đặc trưng, bất kể mix thêm áo khoác blazer, cardigan hay áo tweed lịch sự. Tương tự ren là các chất liệu dễ gây nhiểu lầm như lụa, tuyn… Hãy ưu tiên những chất liệu dày dặn, dễ tạo phom dáng gọn gàng cho trang phục hơn.

Váy denim

Trái ngược với váy ren mềm rủ là váy denim cứng cáp. Chất liệu denim luôn được đánh giá cao về tính ứng dụng, kín đáo và đẹp bền bỉ với thời gian. Tuy nhiên, tại những nơi công sở, các thiết kế từ denim như quần jeans, chân váy và váy liền không phải lựa chọn được xem trọng. Với quần jeans và chân váy, phái đẹp có thể mix thêm các trang phục trang trọng để tạo cảm giác cân bằng. Với váy liền, bạn không có nhiều lựa chọn phối đồ, do đó cần tránh thiết kế dạng này khi lên đồ đi làm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]