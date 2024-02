NTK thời trang cao cấp Zac Posen trở thành Giám đốc sáng tạo của Gap

Zac Posen lớn lên trong căn gác xép tại khu SoHo, nơi đặt xưởng vẽ tranh của cha anh và nơi các con phố trải đầy những hộp vải bỏ đi từ các nhà máy dệt trong khu phố. Anh mang theo những mảnh vải vụn này về nhà và do đó những thiết kế đầu tiên của anh đã ra đời trên thú nhồi bông và búp bê. Nhưng khởi đầu sự nghiệp thực sự của anh ấy đến khi anh ấy bắt đầu theo học trường Saint Ann’s School trong những năm trung học, nơi anh ấy gặp những đứa trẻ của giới tinh hoa New York và thiết kế quần áo cho chúng.

Kể từ khi bước chân vào làng thời trang cách đây hai thập kỷ, Zac Posen đã trở thành một nhà thiết kế trang phục nữ nổi tiếng - đặc biệt là trong lĩnh vực áo choàng. Nhà thiết kế này đã gây chú ý vào năm 2019 với thông báo đóng cửa nhãn hiệu House of Z của mình, khiến nhiều người thắc mắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với nhà thiết kế người Mỹ. Giờ đây, Posen đã chính thức trở lại khi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo mới tại Gap Inc.

Việc nhà thiết kế quay trở lại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mối quan hệ hợp tác mới đã giúp Posen quay trở lại thời trang đại chúng (có nhiệm kỳ tại Brooks Brothers từ năm 2014 đến năm 2020). Với vai trò mới của mình, Posen sẽ lãnh đạo bộ phận sáng tạo tại bốn thương hiệu của Gap Inc., đồng thời là đối tác của Giám đốc điều hành Gap Inc. Richard Dickson. Trọng tâm chính trong vị trí mới của Posen là lãnh đạo thiết kế, tiếp thị và bán hàng tại Old Navy với tư cách là giám đốc sáng tạo.

Dickson cho biết: “Tôi rất vui mừng được chào đón Zac Posen, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Mỹ, khi bắt đầu một chương mới thú vị cho Gap Inc. Chuyên môn kỹ thuật và sự rõ ràng về văn hóa của anh ấy đã liên tục phát triển thời trang Mỹ, khiến anh ấy trở thành người rất phù hợp với công ty khi chúng tôi khơi dậy văn hóa sáng tạo mới trong danh mục đầu tư và tiếp thêm sinh lực cho các thương hiệu lâu đời của chúng tôi”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]