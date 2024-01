Những trang phục quả cầu vàng đẹp nhất một thập kỷ qua

Emily Blunt của năm 2013

Trở thành ngôi sao nổi tiếng, Emily Blunt sẽ không mất nhiều thời gian để gây chú ý với công chúng. Tuy nhiên, cô vẫn thể hiện được điều đó trong chiếc váy Michael Kors tông vàng, có hình dáng vừa vặn, những đường cắt và những chi tiết mê hoặc nhất.

Lupita Nyong'o năm 2014

Trong khoảnh khắc đột phá khi đóng vai chính trong “12 Years a Slave”, nữ diễn viên người Kenya gốc Mexico gây choáng váng trong bộ váy của Ralph Lauren. Không thể bỏ lỡ chiếc áo choàng và tông màu đỏ tươi, đưa Nyong'o lên bản đồ thời trang.

Brie Larson năm 2016

2016 là năm của Brie Larson tỏa sáng khi cô giành được hết cúp này đến cúp khác cho màn trình diễn trong bộ phim “Room”. Ngoài giành giải vàng, cô ấy còn tỏa sáng hơn với bộ đồ Calvin Klein lấp lánh và ánh sáng rực rỡ.

Emma Stone năm ​​2017

Có vẻ như một xu hướng khá rõ ràng là những người được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là họ sẽ ăn mặc giống như thể đã cầm được cúp, hướng tới thứ gì đó thể hiện sự quyến rũ trước thử thách của thời gian. Biết được sức mạnh của màn trình diễn trong La La Land, Emma Stone đã khoác lên mình chiếc váy phủ đầy ngôi sao của Valentino.

Dakota Johnson, 2018

Năm 2018 là năm không diễn ra thảm đỏ, khi các ngôi sao đồng loạt hưởng ứng các phong trào #MeToo và #TimesUp và đưa ra tuyên bố phản đối xu hướng coi thường phụ nữ trên thảm đỏ. Kết quả là một biển kiểu dáng thanh lịch khiến những người phụ nữ đứng sau họ tỏa sáng khi họ thảo luận về những chủ đề quan trọng đối với họ. Một trong những điều tuyệt vời nhất là khoảnh khắc Gucci của Dakota Johnson, thể hiện khía cạnh gợi cảm hơn trong tầm nhìn của Alessandro Michele mà chúng ta đã thấy trong bộ sưu tập Xuân 2020.

Viola Davis, 2018

Cũng tham gia vào sự kiện đồ đen của Quả cầu vàng, Viola Davis đã gây ấn tượng với bộ váy Brandon Maxwell, đẹp mắt đi kèm với ánh sáng rạng rỡ và tư duy cầu tiến của cô.

Lady Gaga năm 2019

Sự lập dị từ lâu đã dẫn dắt phong cách của Gaga, nhưng trong kỷ nguyên của A Star is Born, vẻ quyến rũ cổ điển của Hollywood đã chiếm lĩnh khi tài năng này giành Quả cầu vàng thứ hai và giải Oscar đầu tiên cho cô. Âm điệu của bài hát "Shallow" vẫn còn trong vảng vất đầu chúng ta, và cảm giác mà khán già có được khi nhìn thấy chiếc váy thời trang cao cấp của Valentino này, được Pierpaolo Piccioli thiết kế riêng cho buổi tối cũng vậy. Ngay cả viên kim cương Tiffany mà Gaga tình cờ đeo đến lễ trao giải Oscar cũng không thể đánh bại được sự kỳ diệu của khoảnh khắc Quả cầu vàng này.

Zoë Kravitz năm 2020

Hình in không dễ xuất hiện trên thảm đỏ và vì điều đó, chúng ta phải khen ngợi Zoë Kravitz. Chiếc váy chấm bi của Saint Laurent khoe đường viền cổ lệch vai sang trọng và những họa tiết tương phản đã tạo nên sự nổi bật không chỉ trên thảm đỏ mà còn trên sân khấu khi cô trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong buổi lễ.

Dan Levy trong năm 2021

Sau chuỗi chiến thắng lịch sử tại Emmys cho Schitt's Creek, Dan Levy đã tiến tới Quả cầu vàng 2021. Trông thật bảnh bao trong bộ trang phục Haute Couture Xuân/Hè 2021 của Valentino, ông vua phim sitcom đã mang về một chiếc cúp khác cho chương trình, đó là giải Phim hài truyền hình hay nhất.

Dương Tử Quỳnh trong năm 2023

Mở đầu mùa giải thưởng sẽ phá kỷ lục sau màn diễn của cô trong siêu phẩm Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh đã mặc một trong những bộ cánh đẹp nhất của Quả cầu vàng trong chương trình năm ngoái, một chiếc váy quây lấp lánh với phần eo peplum lịch sự của Armani Privé.

