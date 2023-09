Những món đồ da kinh điển và sống động tại Tuần lễ thời trang New York

Tại Thư viện Công cộng New York vào tối thứ Năm, buổi trình diễn Xuân/Hè 2024 của Coach đã kỷ niệm 10 năm lãnh đạo thương hiệu của giám đốc sáng tạo Stuart Vevers.

“Coach là lý do tôi đến New York và đó là một điều bất biến trong câu chuyện ở New York của chính tôi”, Vevers nói. “Kể từ khi tôi gia nhập thương hiệu này 10 năm trước, thành phố này đã thay đổi vô cùng, cũng như vị trí của Coach trong thế giới thời trang”.

Lời nói đầy chất thơ của nhà thiết kế là có thật. 10 năm trước, nhãn hiệu này thiếu đi nét hiện đại và nhiều người coi các thiết kế của nó như là sản phẩm truyền lại yêu thích của họ từ nhiều thế hệ trước. Giờ đây, thông qua đặc tính thiết kế vui tươi và chiến thuật tiếp thị siêng năng của mình, Vevers đã biến Coach thành một nhân vật được Gen-Z yêu thích; và nhãn hiệu có tuổi đời hàng thập kỷ này xứng đáng với biệt danh quý giá của mình - “Ngôi nhà đồ da của Mỹ” - với niềm tin chắc chắn trong lòng nhiều thế hệ người yêu thời trang.

Vevers cho biết: “Khi tôi suy ngẫm về mười năm qua, tôi muốn bộ sưu tập cũng mang lại cảm giác cá nhân và nắm bắt được các nguyên mẫu thời trang của New York xác định trí tưởng tượng và ký ức của tôi về thành phố ngày ấy và bây giờ. Bộ sưu tập chắt lọc những ký ức này và chuyển tải chúng thông qua ngôn ngữ thời trang trường tồn của Coach—thiết kế và chất lượng thiết yếu giúp truyền cảm hứng cho mọi người thể hiện bản thân một cách tự do như chính con người họ”.

Trong khi bảng tâm trạng của Vevers chứa đầy những câu chuyện cổ tích từ quá khứ của Coach, thì các thiết kế Xuân/Hè 2024 của ông gần như không còn lỗi thời nữa. Phù hợp với phong cách thiết kế kiểu “tâm lý đô thị”, các sản phẩm của mùa tới được lấy từ những món đồ quan trọng trong tủ quần áo của cư dân thành phố. Những chiếc váy trơn, được làm từ da patchwork, được kết hợp với bốt moto và túi tròn, trong khi những đôi giày ba lê màu hồng thạch đã thu hút sự chú ý từ những chiếc áo blazer và áo cổ lọ một bên ngực. Da xuất hiện rất nhiều, nhưng điểm mới trong dòng sản phẩm này là một biển các bộ đồ bằng vải cotton và len mà khi kiểm tra kỹ hơn sẽ thấy phong cách thiết kế này rất cổ kính.

Những chiếc áo khoác denim tái chế bổ sung cho trang phục lịch sự màu xanh lá cây, trong khi những chiếc áo dệt kim ôm lấy hình dáng con người như một lớp áo nhẹ. Quần thể thao được thiết kế riêng và áo len ngắn tay mang lại sự tương phản giản dị với dòng sản phẩm chủ yếu có cổ và có ve áo, đồng thời một loạt túi xách nổi bật có hình con vịt, nơ và đôi môi, mang đến vẻ ngoài hầm hố.

Sau vòng quay cuối cùng, các vị khách được dẫn đến phòng Edna Barnes Salomon của thư viện, nơi Vevers chia sẻ trong khi xúc động rơi nước mắt, về quá trình phát triển mà Coach đã phải trải qua dưới triều đại của ông.

Anh nói: “Khi tôi gia nhập Coach, chúng tôi không sản xuất quần áo. Bây giờ, chúng tôi có các buổi trình diễn thời trang và chúng tôi chứng tỏ rằng Coach không chỉ là một chiếc túi xách tuyệt vời mà còn là sự nâng tầm hoàn toàn từ đầu đến chân”.

