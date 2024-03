Những cách mix tất da chân chất chơi của “tiểu tam” Han So Hee

Là một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhất nhì điện ảnh Hàn hiện tại, Han So Hee còn là gương mặt được giới mộ điệu lẫn nhiều nhà mốt quan tâm. Sự xuất hiện của “tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn” tại Paris Fashion Week vừa qua là một minh chứng. Nhất cử nhất động của nữ diễn viên sinh năm 1994 đều được công chúng yêu thời trang và điện ảnh dõi theo.

Sự xuất hiện của Han So Hee tại show Dior trong khuôn khổ Paris Fashion Week vừa qua thu hút sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu và truyền thông

Sở hữu vẻ đẹp nữ tính đậm chất Hàn Quốc với làn da “phát sáng”, vóc dáng thon thả song Han So Hee không đi theo phong cách tối giản, hiền lành thường thấy của nhiều minh tinh xứ kim chi. Thay vào đó, người đẹp chọn cho mình lối đi riêng với những trang phục cá tính, cách mix đồ chất chơi, đầy ngẫu hứng.

Không chỉ trang phục, phần phụ kiện cũng được nữ diễn viên “Thế giới hôn nhân” đầu tư để tạo ra sự ăn nhập với tổng thể. Tất da chân có thể nói là một trong những phụ kiện được Han So Hee “o bế”. Người đẹp dường như sở hữu cả bộ sưu tập tất da chân từ cổ điển đến phá cách, giúp mỗi lần lên đồ của cô đều trở thành một khoảnh khắc thời trang đáng giá.

Những khi cần tạo ra vẻ ngoài thanh lịch, duyên dáng, hợp với các sự kiện trang trọng, Han So Hee sẽ chọn tất da chân màu đen mỏng để mix với chân váy hoặc váy mini. Kiểu tất basic này giúp nữ diễn viên khoe khéo cặp chân thon dài, thẳng tắp, kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Tất da chân kiểu cổ điển giúp nữ diễn viên trở nên thanh lịch, duyên dáng

Tất da chân màu đen dạng lưới là kiểu tất xếp đầu bảng trong danh sách yêu thích của Han So Hee. Nữ diễn viên 29 tuổi thường mix món phụ kiện này với quần short jeans hoặc chân váy denim – những item nổi tiếng “hack” dáng cũng như mang đến vẻ ngoài tươi trẻ. Nhờ tất lưới đen, Han So Hee trông chỉ như cô nữ sinh đôi mươi thay vì người phụ nữ đã ngấp nghé tuổi “băm”.

Tất lưới mang đến vẻ chất chơi cho “tiểu tam đẹp nhất Hàn Quốc”

Ngoài tất lưới đầy cá tính, Han So Hee còn chịu chơi với kiểu tất rách đậm chất punk rock. Thông thường, diện tất rách dễ khiến các cô gái bị trừ điểm phong cách. Với Han So Hee, nữ diễn viên hoàn toàn “cân” đẹp kiểu tất này khi mang cùng combat boot, váy thun đen cùng áo khoác thể thao. Set đồ vừa thoải mái vừa cool ngầu khiến Han So Hee hoàn toàn khác biệt so với phần lớn các nữ diễn viên Hàn khác.

Ai ngại đi tất rách, riêng Han So Hee thì không!

Thêm một số hình ảnh mix đồ với tất da chân đáng học hỏi của Han So Hee:

Han So Hee có phong cách hoàn toàn khác biệt so với phần lớn các nữ diễn viên xứ kim chi

