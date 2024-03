"Người đẹp quân nhân" nức tiếng: "Sau khi sinh con, tôi chuộng style kín đáo, thanh lịch"

Nguyễn Đặng Anh Phương sinh năm 1995, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, được mệnh danh là "hot girl quân nhân" nhờ sở hữu thân hình cân đối cùng số đo 3 vòng 87-60-92 (cm). Anh Phương từng được lựa chọn tham gia bình luận khai mạc Euro và "gây sốt" MXH nhờ ngoại hình nổi bật.

Cô có kinh nghiệm 10 năm đứng trong quân ngũ. Hiện tại, Anh Phương là Thượng úy chuyên nghiệp, thuộc biên chế của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Trước đó, cô từng tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Ngoài ra, cô còn là người mẫu ảnh, diễn viên, MC.

Anh Phương được mệnh danh là "người đẹp quân nhân" từ thời điểm còn đang học đại học.

Ngắm vóc dáng hiện tại của Anh Phương, ít ai ngờ, cô vừa trải qua sinh nở được tháng. Anh Phương tâm sự: "Sau khi sinh con 1 tháng thì số đo của mình là 94-68-94cm. Chính vì thế, mình đã cố gắng dành thời gian để tập các bài tập nhẹ nhàng để lấy lại eo bé hơn thêm vài cm. Hiện tại, số đo của mình là 90-64-92cm mình đang duy trì cân nặng ở 50kg và vóc dáng gần như trở lại như thời gái son.

Bản thân mình trong quá trình làm mẹ cũng nhận được nhiều sự trợ giúp từ bố mẹ và chồng. Anh sẵn sàng trông con giúp vợ để mình có được nghỉ ngơi hoặc làm đẹp, tập thể dục. Bây giờ, ngoài vết mổ, thì cơ thể mình hoàn toàn bình thường".

Sở hữu ngoại hình đẹp, nên Anh Phương tự tin chưng diện nhiều xu hướng hot. Bật mí về bí quyết lựa chọn váy áo cho các mẹ bỉm sau sinh, cô tiết lộ: "Bản thân Anh Phương theo đuổi nghệ thuật nên rất yêu thời trang cũng như chăm chút cho hình ảnh cá nhân. Ngay cả sau khi sinh, dù vóc dáng chưa thể đẹp ngay được như trước nhưng mình cũng luôn chú trọng trong cách ăn mặc. Sau khi sinh con, mình chuộng style kín đáo, thanh lịch. Thời gian đầu còn ở cữ, mình ưu tiên những trang phục kích thước rộng rãi, thoải mái, mặc thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt để tiện chăm sóc em bé.

Hiện tại, em bé đã lớn hơn một chút, thi thoảng mình thường đưa em bé ra ngoài chơi. Mình ưu tiên cho những bộ váy áo thanh lịch, có chi tiết cắt, xẻ trước ngực thuận tiện hơn trong việc cho con bú nhưng vẫn thật thoải mái, kín đáo nhất khi mặc. Nhưng các thiết kế không nên quá trễ, tránh bị hở, co kéo khi bế em bé. Mình cũng hạn chế tối đa trang phục có phụ kiện hoặc rườm rà quá để khi bị cọ xát vào da em bé.

Ngoài ra, mình cũng rất để ý đến khâu lựa chọn nội y. Mình thường mua chất liệu mềm mại, co giãn tốt, miếng lót mỏng thoáng khí để tạo cảm giác dễ chịu khi mặc, thiết kế phần cúp ngực dễ dàng tháo rời, thuận tiện. Do sinh mổ nên mình chọn quần có phần lưng được may cao qua khỏi vết mổ để tránh ảnh hưởng đến vết mổ cùng với đường may mảnh, ôm sát theo từng đường cong cơ thể, hạn chế tối đa tình trạng hằn, ngứa trên da".

May mắn sở hữu cơ địa tốt, Anh Phương không gặp nhiều khó khăn trong việc giảm cân. Hiện cô đang dần độ khó của các bài tập. Anh Phương cho biết: "Mình tập aerobic xen lẫn gym để đạt được hiệu quả giảm cân với các bài tập tác động chủ yếu vào mông, đùi, eo. Tập luyện vừa giúp nhanh về dáng lại giúp bản thân mình thấy tự tin hơn, đồng thời giảm stress khi chăm con".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]