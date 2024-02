Ngắm lại những thiết kế trường tồn của "nhà cách mạng thời trang" Balenciaga

Khi nói đến những nhà đổi mới thời trang, ít ai thay đổi cuộc chơi nhiều như nhà thiết kế người Tây Ban Nha Cristóbal Balenciaga. Từ những khách hàng như Grace Kelly, đối thủ thân thiện như Coco Chanel và những người học việc như Hubert de Givenchy, Balenciaga được biết đến như là "bậc thầy của tất cả chúng ta", một cụm từ do nhà thiết kế nổi tiếng Christian Dior đặt ra. Balenciaga không chỉ là một thành viên được kính trọng trong cộng đồng thời trang và một thợ may tài năng, coi các thiết kế như tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nhân vật cơ bản trong việc định hình lại hình ảnh trang phục phụ nữ như ngày nay, nhờ vào một số kiểu dáng đặc trưng có ảnh hưởng.

Ngay từ khi còn nhỏ, Balenciaga đã mài giũa kỹ năng may vá cùng với mẹ mình, một thợ may ở một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha. Trong những năm thiếu niên, ông đã nhận được sự chú ý của Marquesa de Casa Torres, một nữ quý tộc nổi tiếng, người đã trở thành người bảo trợ của ông và gửi anh đến Madrid để đào tạo chính thức thành thợ may. Kỹ thuật này cho phép Balenciaga trở thành một trong số ít cận thần có thể tạo mẫu, cắt và điều chỉnh các thiết kế của riêng mình.

Balenciaga nhanh chóng nổi tiếng ở Tây Ban Nha, nơi ông mở các cửa hàng ở nhiều địa điểm và trở thành địa chỉ yêu thích của giới quý tộc và thậm chí cả hoàng gia. Khi Nội chiến Tây Ban Nha buộc các cửa hàng của ông phải đóng cửa, Balenciaga chuyển đến kinh đô thời trang thế giới: Paris. Chính tại đó, ông đã thành lập hãng thời trang của riêng mình và nhận được sự chú ý của những thành viên nổi bật nhất trong xã hội và thế giới thời trang.

Loạt phim mới gồm sáu phần của Disney+ Cristóbal Balenciaga, khởi chiếu vào ngày 19 tháng 1, tiết lộ hành trình của nhà thiết kế từ Tây Ban Nha đến Paris để ra mắt bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tay cũng như mối quan hệ của anh với những người cùng thời với Chanel, Givenchy và Dior.

Thương hiệu Balenciaga vẫn là một cái tên quen thuộc cho đến ngày nay, một thế kỷ sau khi ông ra đời, với các thiết kế tiếp tục thống trị các sàn diễn Haute Couture, sân khấu âm nhạc và phong cách đương đại. Trước loạt tiểu sử sắp ra mắt này, chúng ta cùng nhìn lại các kiểu dáng đặc trưng của nhà thiết kế đã cách mạng hóa hình dạng thời trang.

Áo choàng Infanta

Lấy cảm hứng từ những bức chân dung thế kỷ 17 của nghệ sĩ Diego Velazquez, nhiều trong số đó mô tả thời trang của các công chúa trẻ Tây Ban Nha, váy flamenco và trang phục matador, váy Infanta của Balenciaga từ những năm 1930 đã cộng hưởng phong cách và văn hóa truyền thống Tây Ban Nha, gợi nhớ di sản của Balenciaga.

Chiếc váy bao

Trước Balenciaga, kiểu dáng mới của Christian Dior đã gây sốt. Nó tôn lên hình dáng đồng hồ cát đầy đặn với vòng eo thon gọn và phần hông nổi bật. Vào những năm 1950, Balenciaga đã thay đổi diện mạo lâu đời của Dior bằng cách mở rộng và giảm vòng eo, thay đổi hình dáng của trang phục nữ trong thời trang. Một trong những thiết kế nổi bật nhất của ông với hình dáng mới này là chiếc váy bao, hoàn toàn khác với kiểu dáng đồng hồ cát vẫn còn phổ biến vào thời điểm đó.

Áo khoác bóng bay

Balenciaga đã giới thiệu chiếc áo khoác bóng bay nổi tiếng hiện nay của mình vào năm 1953, một kiểu dáng tạo ra dáng rộng thanh lịch với tay áo và phần thân đầy đặn. Những đường viền bóng bay của Balenciaga đã trở thành một nét đặc trưng và là một cách ông biến đổi hình dáng phụ nữ trong thời trang, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thiết kế.

Ren trên ren

Ren đã trở thành yếu tố quan trọng trong nhiều thiết kế của Balenciaga, như được minh họa trong bộ áo khoác ren Marescot và váy cocktail năm 1963 của ông, cũng như chiếc váy và áo khoác ren đen năm 1951, kết hợp với một chiếc thắt lưng màu hồng.

Như đã làm với nhiều loại vải, Balenciaga đã thử nghiệm và hoàn thiện việc sử dụng ren một cách sáng tạo, biến loại vải mỏng manh thành một món đồ thiết kế trang nhã.

Chiếc váy hoa tulip

Với hình dáng cấu trúc, không có đường may bên hông và chiếc nơ lớn phía sau kiểu kimono, chiếc váy này là phong cách đặc trưng của Balenciaga. Nhà thiết kế này nổi tiếng với cách sử dụng vải đầy sáng tạo, sử dụng các chất liệu đậm và nặng cũng như các chi tiết trang trí công phu. Việc thử nghiệm vải đã khiến ông hợp tác với một nhà sản xuất vải ở Thụy Sĩ. Họ cùng nhau phát triển lụa gazar, tạo nên phần thân kiến ​​trúc riêng biệt của chiếc váy hoa Tulip, gợi lên những cánh hoa của loài hoa mà nó được đặt tên theo.

Chiếc váy búp bê em bé

Vào năm 1957, Balenciaga đã giới thiệu chiếc váy búp bê trẻ em, một kiểu dáng đã trường tồn trước thử thách của thời gian, từ món đồ chủ lực của thập niên 1960 với Twiggy diện một phiên bản không tay cho đến sự tái tạo vào những năm 1990 với các siêu sao phong cách grunge như Courtney Love kết hợp nó với mái tóc rối bù và son môi nhòe nhoẹt. Trong những năm gần đây, Giám đốc sáng tạo hiện tại của Balenciaga, Demna đã giới thiệu lại kiểu dáng đặc trưng trên sàn diễn, thể hiện phong cách nữ tính với họa tiết in hoa màu hồng.

Chiếc váy đuôi công

Được giới thiệu vào năm 1958, Balenciaga mượn phong cách flamenco của Tây Ban Nha cho chiếc váy đuôi công của mình, thiết kế ngắn ở phía trước và dài ở phía sau, nổi bật với phần váy phồng, bồng bềnh khi bạn bước đi. Nó đã trở thành một chiếc váy dạ hội ấn tượng và vượt thời gian, thể hiện thiết kế hình quả bóng bay cổ điển của Balenciaga.

Áo khoác trứng

Áo khoác trứng của Balenciaga là một kiểu dáng đặc trưng khác đã cách mạng hóa phong cách thời trang nữ vào những năm 1960. Hình bóng đơn giản đã thu hút thị hiếu mod của thập kỷ. Đó là phong cách tiếp tục thống trị các hãng thời trang ngày nay, bao gồm cả Balenciaga thời hiện đại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]