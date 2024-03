Nàng điệu đà chắc chắn “kết” những mẫu áo ren này

Ren luôn là chất liệu được các nàng điệu đà ưu ái. Chất liệu này có thể biến tấu thành nhiều thiết kế thời trang khác nhau song đẹp nhất vẫn là áo sơ mi, áo blouse.

Năm nay, ren tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều mẫu áo xinh xắn, kiểu cách. Diện những thiết kế áo ren dưới đây, bạn gái chắc chắn sẽ hóa cô nàng ngọt ngào, nữ tính.

Áo ren xuyên thấu

Trước 1001 kiểu thời trang xuyên thấu đang trở thành xu hướng, áo ren là lựa chọn của nhiều bạn gái sành thời trang. Áo ren xuyên thấu mang tới vẻ đẹp vừa gợi cảm, cá tính, vừa nhẹ nhàng, nữ tính, có thể mix match theo nhiều kiểu để tạo nên những bộ trang phục giàu tính ứng dụng. Nếu thích sự cá tính, táo bạo, bạn có thể diện độc áo ren với chân váy hoặc quần jeans. Nếu hướng tới sự nền nã, kín đáo hơn, thêm một lớp áo mặc trong cùng tông màu với áo ren để bớt phô phang. Bạn cũng có thể mix áo ren xuyên thấu với cardigan hoặc váy yếm. Đây là kiểu mặc đang được không ít bạn gái lăng xê.

Áo cổ viền ren

Nếu những chiếc áo 100% từ ren như trên không đủ thỏa mãn bạn, thử ngay kiểu áo blouse cổ viền ren xinh xắn đang được lòng nhiều tín đồ. Thiết kế dạng này thường có thân áo được may từ chất thô, đũi hoặc voan, điểm xuyết phần cổ ren yểu điệu. Phần cổ áo có thể được may dạng chữ V, cũng có thể là dạng cổ cao hoặc cổ trụ… Dù được may dưới dạng nào thì phần cổ ren vẫn là điểm nhấn của cả chiếc áo, do đó thường được các cô gái diện riêng rẽ hoặc mix thêm các item hở cổ để khoe tối đa cổ áo bên trong.

Áo ren có nơ thắt

Xu hướng trang phục thắt nơ, đính nơ vẫn tiếp tục là xu hướng dẫn đầu năm nay. Với các thiết kế áo ren điệu đà, việc thêm thắt những chiếc nơ nhỏ xinh càng khiến item này trở nên kiểu cách, tăng điểm nhấn. Áo ren có nơ thắt rất dễ mix đồ. Chỉ cần kết hợp với quần jeans hoặc chân váy tối giản, bạn đã có ngay set đồ nịnh mắt. Hạn chế mix áo ren nơ với những item rườm rà hoặc cùng chất liệu. Diện cả bộ đồ ren dễ gây cảm giác sến sẩm, thậm chí khiến bạn trông mũm mĩm hơn nếu không sở hữu vóc dáng thật thanh mảnh.

Áo cổ ren to bản

Các thiết kế áo blouse với phần cổ to bản luôn rất thu hút. Item này càng thêm nữ tính, duyên dáng khi được may từ chất liệu ren mềm mại. Phần cổ ren to bản thường là cổ hình lá sen, rất dễ phối đồ. Áo cổ ren hình lá sen đẹp nhất khi được diện trong các thiết kế như áo tweed, áo cardigan hay váy liền không tay. Bạn cũng có thể mix item này với quần jeans, chân váy song ưu tiên kiểu chân váy dáng chữ A hoặc quần jeans ống rộng, ống loe để tạo cảm giác cân đối cho cơ thể.

