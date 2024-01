Mỹ nhân có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất thế giới diện váy cắt xẻ, đẹp mà không phản cảm

Kendall Jenner là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu vóc dáng cuốn hút, gợi cảm. Biết rõ lợi thế hình thể nên chân dài cũng chọn cho mình phong cách thời trang tôn hình thể. Vừa qua, nữ tỷ phú tiếp tục nhận về nhiều chú ý khi khoe dáng trong chiếc váy có phần xẻ sâu xuống tận rốn, ở mọi góc độ đều ấn tượng mà không chút phô phang.

Nữ siêu mẫu khoe dáng với chiếc váy có đường xẻ cổ sâu hun hút.

Nếu theo dõi trang cá nhân của người đẹp, dễ dàng nhận thấy chân dài thường ưu ái các thiết kế mong manh, tôn được hình thể đẹp như tạc tượng. Ngoài ra khi nhắc đến Kendall, điều mà công chúng nhớ đến là xu hướng không mặc áo nịt (Free The Nipple) mà chân dài tích cực lăng-xê ở nhiều sự kiện khác nhau. Theo nữ tỷ phú, phong cách mà cô hướng đến là giải phóng cơ thể bản thân, thế nên những trang phục mong manh, gần như xuyên thấu luôn là món đồ không thiếu trong tủ quần áo.

Cô tự tin diện style "no bra" xuống phố. Hầu như không có kiểu đồ nào làm khó được chân dài.

Nữ tỷ phú đã khởi xướng nhiều xu hướng thời trang và sau đó làm tiền đề để các người đẹp khác học hỏi.

Ngoài ra, xu hướng tối giản (less is more) cũng là điều chân dài áp dụng cho chính bản thân mình. Hiếm khi nào thấy người đẹp mặc một chiếc váy quá nhiều họa tiết hay sử dụng phụ kiện kết hợp rườm rà. Với cô, việc hiểu rõ bản thân, phom dáng cũng như chọn lựa trang phục tôn lên điểm mạnh cá nhân mới thật sự là điều cần thiết. Nói về định hướng thời trang cho bản thân, người đẹp từng chia sẻ: "Tôi thích sự đơn giản và sang trọng, em tôi Kylie Jenner có thể diện cả một bộ váy dạ tiệc chỉ để xuống phố ăn trưa nhưng style của tôi có hơi hướng Saint Laurent, tôi thích kiểu cá tính như vậy".

Cô thích hình ảnh gợi cảm, quyến rũ nhưng có chút phóng khoáng.

Người đẹp ưu ái xu hướng tối giản, lược bớt phụ kiện.

Một lần hiếm hoi cô mặc những chiếc váy có họa tiết được xử lý kỳ công.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]