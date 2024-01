Louis Vuitton phối lại kho lưu trữ Y2K được yêu thích

Louis Vuitton đang hồi sinh những tác phẩm kinh điển cũ với bộ sưu tập LV Remix mới. Có rất ít nét đặc trưng mang tính biểu tượng cho một nhà mốt hơn biểu tượng monogram của nhà mốt. Thông thường, các nhà thiết kế tìm ra những cách mới để diễn giải lại biểu tượng monogram để thể hiện tầm nhìn cập nhật về thương hiệu trong khi vẫn gắn liền với nguồn gốc của nó. Bộ sưu tập LV Remix mới của Louis Vuitton tái hiện hai phong cách monogram được yêu thích: Denim và Vernis là hai thiết kế chủ chốt của thời kỳ đầu.

Dẫn đầu trong một chiến dịch kỹ thuật số của Friends of the House Phoebe Dynevor, Lous & the Yakuza, Shay Mitchell và Nana Ouyang, các ngôi sao cũng nêu bật những phong cách mới phù hợp với thế giới Y2K hào nhoáng và đầy màu sắc của phần đầu.

Bộ sưu tập Monogram Vernis và Monogram Denim lần lượt ra mắt vào năm 2000 và 2005, dưới sự chỉ đạo sáng tạo của nhà thiết kế Marc Jacobs. Được biết đến là người luôn nắm bắt nhịp văn hóa, những phong cách lưu trữ này gợi nhớ lại thời kỳ hoàng kim trong lịch sử của Louis Vuitton.

Ngoài các biểu tượng monogram được hồi sinh, các kiểu dáng cổ điển khác cũng được giới thiệu lại như Croissant (phù hợp với sự gia tăng gần đây của túi hình lưỡi liềm) cũng như cập nhật về các phụ kiện cổ điển như Capucines East-West và Twist West.

Bộ sưu tập rất được mong đợi này xuất hiện ngay sau khi nhà thiết kế Nicolas Ghesquière chính thức gia hạn hợp đồng với LV nhân dịp ông kỷ niệm 10 năm lãnh đạo thương hiệu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]