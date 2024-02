Loạt trang phục giúp bạn trông như cao hơn cả tấc

Bên cạnh mục đích chọn trang phục giúp mang tới diện mạo trẻ trung, xinh xắn, vấn đề chiều cao cũng được chị em quan tâm không kém.

Không ít cô nàng cao ráo bỗng hóa “một mẩu” chỉ vì chọn sai váy áo. Ngược lại, nhiều chị em chỉ nhỉnh hơn “ba mét bẻ đôi” song trông chẳng khác nào siêu mẫu nhờ diện trang phục phù hợp, tôn dáng.

Nếu cũng đang tìm kiếm những item tôn dáng, “hack” chiều cao, đây là loạt gợi ý hữu ích dành cho bạn:

1. Áo peplum

Không phải ngẫu nhiên mà peplum trở thành một trong những dáng trang phục kinh điển được ưu ái qua nhiều thời kỳ. Với đặc trưng ôm vừa ở eo và xòe nhẹ ở dưới, áo peplum chinh phục cả những quý cô khó tính nhất bởi tạo ra cảm giác cân đối, hài hòa cho cơ thể. Với các chị em sở hữu vòng eo “bánh mỳ” hay vòng hông hẹp, đây thực sự là giải pháp hữu hiệu. Áo peplum càng phát huy năng lực “hack” dáng hơn nữa khi mix cùng các item như quần jeans skinny hay chân váy bút chì. Item này cũng đại diện cho sự thanh lịch, do đó có thể diện cả đi chơi lẫn đi làm.

2. Áo khoác dáng lửng

Nếu phải chọn ra một item bắt buộc phải có mặt trong tủ đồ của chị em, đó chắc chắn là áo khoác dáng lửng. Trang phục này mang tới cảm giác nền nã, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, khỏe khoắn, có thể mix đa dạng từ váy liền đến sơ mi, quần âu. Hơn hết, áo khoác lửng còn hợp với nhiều kiểu thời tiết, linh hoạt và nhẹ nhàng hơn hẳn so với các thiết kế dáng dài. Các cô nàng có vóc người nhỏ bé càng nên diện áo khoác lửng bởi chúng chính là “vũ khí” giúp kéo dài cơ thể, đặc biệt khi mix cùng những thiết kế váy có độ xòe vừa phải.

3. Quần jeans ống loe

Cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, đó là quần jeans ống loe. Năm nay, mốt jeans ống loe tiếp tục chinh phục các chị em sành mặc, hứa hẹn tạo ra những outfit tối giản nhưng đầy hấp dẫn. Sở dĩ quần jeans ống loe được lòng phái đẹp là bởi khả năng tôn dáng, thu nhỏ và kéo dài đôi chân. Các chị em không sở hữu cặp chân miên man chỉ cần mix quần ống loe với áo sơ vin gọn gàng, thêm giày cao gót là đủ cao lên cả tấc, không cần đến “dao kéo”. Quần ống leo cũng hợp với các mẫu áo croptop nếu bạn tự tin về số đo phần thân trên.

4. Chân váy xếp ly bản to

Chân váy xếp ly năm nào cũng được yêu thích song năm nay, kiểu xếp ly bản to sang trọng được phái đẹp ưu ái hơn đôi chút. So với kiểu xếp ly nhỏ, chân váy xếp ly to mang lại cảm giác trưởng thành, lịch sự và hiện đại hơn. Về khoản “hack” dáng, đây vẫn là một trong những item được đánh giá cao về khả năng che khuyết điểm đôi chân, tạo ảo giác về chiều cao. Hãy chăm mặc chân váy xếp ly to cùng áo blouse hoặc áo thun, áo len sơ vin gọn, thêm một đôi giày cao gót màu nude nếu muốn có vóc dáng chuẩn mẫu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]