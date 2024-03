Jacquemus và Nike tung bộ sưu tập thể thao mùa xuân đẹp, chất

Sau khi Jacquemus và Nike yêu cầu người hâm mộ “đoán khuôn mặt đại diện” của chiến dịch Mùa xuân 2024 vào tuần trước, những người bình luận nhanh chóng đã tự tin vào lựa chọn của họ: ngôi sao của chiến dịch đó là Sha'Carri Richardson. Bộ móng acrylic quen thuộc và hình xăm đặc biệt ở cẳng tay của ngôi sao điền kinh đã phá kỷ lục thế giới này mang đến một món quà cho những ai có con mắt tinh tường; tuy nhiên, ngoài “Túi Swoosh” mang tính biểu tượng mà cô ấy cầm trong hình ảnh giới thiệu, chính xác những gì Richardson sẽ quảng cáo cho các cộng tác viên lâu năm vẫn được giữ bí mật - cho đến tận bây giờ.

Chiếc ví có logo hưng cảm, tập trung vào dòng chữ màu bạc đặc trưng của thương hiệu thời trang Pháp trên một chiếc túi da có hình dạng giống họa tiết 54 năm tuổi của nhãn hiệu đồ thể thao khổng lồ, chỉ là khởi đầu cho những gì Jacquemus và Nike đã chuẩn bị cho mùa xuân năm 2024. Toàn bộ dòng sản phẩm bao gồm rất nhiều trang phục thường ngày và trang phục năng động được xác định bởi tư duy thể thao của Nike và sự tinh tế trong trang phục của Jacquemus.

Trong số những sản phẩm nổi bật, “Le Haut Drapé” là chiếc áo crop top bằng nylon-elastane có vải bọc trang trí và dây kéo hình chữ Swoosh; “La Robe Drapée” là một chiếc váy polyester-elastane được may để co giãn khắp cơ thể với móc đóng ở cổ, và “Le Short Drapé” là một chiếc quần short dành cho người đi xe đạp có phần eo cao co giãn và chất liệu xếp nếp. Đáng chú ý, mỗi món đồ nói trên đều có sẵn các phối màu “Trắng”, Xám” và “Hồng đậm”.

Trong trang phục mặc ở nhà, bộ đôi này chào đón rất nhiều áo hoodie cotton, áo phông và quần chạy bộ có đường cắt laze toàn thân theo hình Swoosh. Tương tự, kiểu dáng ấm áp, dày dặn hơn của sự hợp tác này được tạo thành với ba tông màu: “Nâu”, “Hồng đậm” và “Đỏ đậm”.

Hoàn thiện dòng sản phẩm, giày thể thao J Force 1 unisex được trang bị AF1 Vamp Perforation, có đế ngoài bằng cao su với logo Swoosh và Jacquemus ngược. Kiểu dáng có kích thước lớn, có phối màu “Nâu đậm”, được bổ sung bằng kim loại tái chế JF 1 dubrae vàng và một dấu Swoosh nhỏ.

