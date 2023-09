"Hot girl tài chính" gặp sự cố với váy xẻ siêu ngắn, áo xuyên thấu ở "lễ hội hoang dại"

Debbie (sinh năm 1991, tại Đài Loan, Trung Quốc) nổi tiếng với biệt danh "hot girl tài chính", thu hút 1 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Cô tốt nghiệp ngành Tài chính tại University of British Columbia ở thành phố Vancouver, Canada, sau đó chuyển hướng qua người mẫu, nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và kinh doanh thời trang.

Thời trang của Debbie khi tham dự lễ hội Burning Man ở Mỹ.

Mới đây, cô tham gia lễ hội Burning Man (hay còn được gọi là lễ hội hoang dại) ở sa mạc Black Rock, thuộc bang Nevada (Mỹ), quy tụ khoảng 70.000 người tham gia. Lễ hội gồm các hoạt động trình diễn văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật, và truyền cảm hứng đến những người yêu thích sự mới mẻ, hoang dại trên toàn thế giới, kết thúc bằng nghi thức đốt tượng gỗ cao 12 mét - biểu tượng cho sự tái sinh. Burning Man từng được bình chọn là 1 trong 10 lễ hội thú vị nhất thế giới.

Người đẹp diện những mẫu trang phục khác nhau, hầu hết đều bó sát, vớ những điểm cut-out giúp tôn dáng, được khen đẹp, gợi cảm. Song, trong loạt ảnh mới đây nhất, cô nàng này lại gây tranh cãi vì trang phục ngắn, cắt xẻ khiến cô rơi vào tình huống "đỏ mặt" khi nhìn từ phía sau.

Bộ trang phục gây tranh cãi của Debbie.

Tờ HK01 đăng tải bài viết với tiêu đề "Người nổi tiếng trên Internet Đài Loan Debbie mặc đồ gợi cảm khi quay lưng lại khiến nhiều người phải sửng sốt". Theo đó, mỹ nhân này diện áo lót, bên trong áo khoác xuyên thấu, phối cùng chân váy không thể ngắn hơn. Ở phía trước, thiết kế nhìn khá bắt mắt, giúp cô tôn được làn da trắng mịn, vòng eo nhỏ và vòng 1 đầy đặn, song khi quay lưng lại, chiếc váy quá ngắn khiến một phần vòng 3 của cô bị lộ.

Bài đăng nhanh chóng nhận về lượt tương tác cao, nhiều bình luận chê bai Debbie và khuyên cô nên tiết chế trong phong cách ăn mặc ở nơi đông người, để tránh từ gợi cảm lại thành phản cảm. "Bạn không thấy lỗi trang phục của mình ư?", "Thật là phản cảm", "Bạn nên chừng mực hơn khi mặc đồ ngắn, cắt xẻ nhé", "Tôi không nghĩ bạn có thể đăng những tấm hình này lên mạng xã hội",... là những bình luận của người hâm mộ.

Chiếc váy "phản chủ" khiến Debbie bị dân mạng chê bai.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến bênh vực người đẹp này, cho rằng Burning Man tôn vinh sự phóng khoáng, lập dị và mới mẻ nên du khách được phép ăn mặc tự do, theo đúng tinh thần của lễ hội. Đây là nơi mà các cô gái, chàng trai có thể thoả sức sáng tạo trang phục để mặc, đó có thể là bikini, váy áo xuyên thấu, nội y,... hóa trang gương mặt, nhuộm tóc hay cosplay những nhân vật nổi tiếng. Theo tờ The New York Times, một nghiên cứu đã xem xét tác động tâm lý của Burning Man đối với những người tham gia và nhận thấy rằng mọi người ở đó cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện bản thân, đặc biệt là những cảm xúc tích cực.

"Đó là nơi mà bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cảm thấy như 'Tại sao một bên đầu của người phụ nữ đó lại bị cạo trọc?' hay 'Tại sao cô ấy lại mặc hở hang như vây'. Không có vấn đề gì ở đó cả. Các chuẩn mực xã hội tan biến và những ức chế cũng tan biến", một nhạc sĩ tham gia lễ hội chia sẻ với báo chí.

Đời thường, Debbie chuộng những thiết kế tôn vóc dáng quyến rũ. Trong đó, những dáng áo hai dây, áo quây, chân váy ngắn, quần jeans short... được người đẹp này ưu tiên diện hơn cả.

Debbie là tín đồ của những mẫu váy ngắn, cut-out lạ mắt.

Debbie chuộng diện áo quây, áo hai dây dáng croptop phối cùng chân váy siêu ngắn. Thiết kế này giúp người mặc thêm phần quyến rũ, cá tính, song bạn phải biết cách chọn đồ bảo hộ cũng như chất liệu, kích thước phù hợp với số đo cơ thể.

Trong những thiết kế đơn giản, người đẹp này nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.

