Hot girl cao 1m8 gây chú ý khi diện đồ nữ sinh, tôn chân dài gấp rưỡi người thường

Mới đây, trang Sina đăng tải clip 1 cô gái gây chú ý trên đường phố trong bộ đồng phục nữ sinh bao gồm sơ mi trắng và chân váy xếp ly xòe. Người đẹp nhận được nhiều lời khen nhờ diện outfit trẻ trung, khoe khéo đôi chân dài miên man. Danh tính của cô nàng cũng được cư dân mạng “truy lùng”. Cô tên là Yuri, hiện tại đang là travel blogger được nhiều người biết đến trên MXH.

Ngoài ra, trên trang cá nhân Yuri còn đăng tải rất nhiều các clip mukbang, thời trang cũng như bí quyết tập luyện, giữ dáng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích của cư dân mạng. Hiện tại, người đẹp đang sở hữu trang Instagram có gần 300 nghìn người theo dõi. Ở ngoài đời, Yuri gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối cùng gu thời trang nổi bật tôn chiều cao 1m80.

Người đẹp Trung Quốc gây chú ý với bộ đồ tôn thân hình 1m80.

Phong cách mặc đồ như nữ sinh theo xu hướng Preppy style “nở rộ” vào đầu những năm 1990 ở châu Âu và Mỹ. Không chỉ thế, trang phục của nam, nữ sinh còn thể hiện đẳng cấp và địa vị trong xã hội, chủ yếu được diện bởi con nhà giàu, đặc biệt là những người theo học ở các trường tư khối Ivy League.

Theo Harper's Bazaar, Preppy style tiếp tục chinh phục các tín đồ thời trang thế giới khi được các thương hiệu xa xỉ cho ra mắt những outfit được biến tấu mới, lạ mắt. Riêng ở châu Á, đồng phục nữ sinh trở thành sự ám ảnh với phái đẹp, đặc biệt là những cô gái ở độ tuổi trưởng thành.

Một nữ y tá 28 tuổi, tên Wang bước chân vào một cửa hàng cho thuê đồng phục nữ sinh phải thốt lên rằng: “Nơi đây tràn ngập váy xếp li, sơ mi, áo vest, thậm chí có cả những phụ kiện như thắt lưng, cà vạt và ba lô”. Ở một số địa điểm du lịch tại Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,... có rất nhiều shop cho thuê đồng phục nữ sinh với các mẫu mã đa dạng để du khách thoải mái mặc chụp ảnh, check - in. Một chủ cửa hàng tại công viên Nami Everland chia sẻ: “Họ chủ yếu là các cô gái từ 25 đến hơn 30 tuổi”.

Phong cách mặc như nữ sinh được các cô gái trưởng thành ưu chuộng.

Xu hướng người lớn mặc đồ nữ sinh bắt đầu từ năm 2008 - 2010, tại Hàn Quốc. Vào dịp Cá tháng tư, những người diện đồng phục khi đến trung tâm thương mại, nhà hàng hoặc đi xem phim đều được giảm giá. Ý tưởng này bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý, đồng thời giúp chủ kinh doanh thu hút được một lượng khách hàng lớn. Từ đó, nó trở thành sự kiện thường niên.

Rất nhiều các cửa hàng cho thuê đồng phục ở những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan,...

Bên cạnh đó, các bài hát K-pop, phim truyền hình như Boys Over Flowers ​​(2009), Dream High (2011), The Heirs (2013), All Of Us Is Dead hay chương trình thực tế như Men on a Mission cũng có tác động không nhỏ đến trào lưu này. Bài hát Rum Pum Pum Pum của nhóm f(x) và Growl sau khi phát hành đã đưa đồng phục nữ sinh trở thành item được săn đón nhiều nhất của giới trẻ. Lý giải về điều này, stylist Hwang cho hay, các nhóm nhạc mới ra mắt thường có xu hướng lăng xê kiểu mặc nữ sinh nhằm đem đến cảm giác trong sáng, tươi mới.

Các nữ thần tượng chọn phong cách Preppy để tạo cảm giác tươi sáng, trong trẻo.

Tuy nhiên, trào lưu này cũng nhanh chóng vấp phải nhiều phản đối vì những bộ đồ được các cửa hàng cho thuê thường ngắn và bó sát hơn so với đồng phục thông thường. Có những chiếc váy dáng ôm và áo kích cỡ nhỏ như dành cho học sinh tiểu học.

Nhiều thương hiệu bị công chúng chỉ trích vì những bộ đồ dành cho nữ sinh nhưng gợi cảm quá mức.

