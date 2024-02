Hoa hậu Mai Phương: "Tôi sẽ cố gắng thật nhiều ở đấu trường Miss World"

Vừa qua, lễ trao sash cho Hoa Hậu Mai Phương dự thi Miss World lần thứ 71 được diễn ra tại TP.HCM. Sau hơn 1 năm tập luyện và chuẩn bị, tổ chức Miss World chính thức xác nhận thời gian, địa điểm và lịch trình của cuộc thi. Thông tin nhận được rất sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương cùng mẹ và Thạc sĩ Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World tại Việt Nam.

Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều Hoa, Á hậu cùng nhiều ngôi sao Vbiz khác như: Đỗ Thị Hà, Đoàn Thiên Ân, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phương Nhi, Thanh Thủy, Minh Kiên và Phương Mỹ Chi, DTAP,.... Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của mẹ ruột Mai Phương. Bà Nguyễn Thị Phương Mai- mẹ hoa hâuh chia sẻ: “Bản thân tôi rất hân hạnh khi được xuất hiện trong buổi hôm nay, rất xúc động khi thấy con gái đã trải qua một hành trình dài để đi đến đấu trường quốc tế. Rất cảm ơn công ty, đội ngũ ekip, và đặc biệt là cảm ơn chính con gái vì đã luôn cháy hết mình, làm mọi thứ vì đam mê của mình".

Tại sự kiện, là top 13 Miss World lần thứ 70, Đỗ Thị Hà thực hiện nghi thức trao sash Miss World Vietnam cho Hoa hậu Mai Phương, với sự chứng kiến của Thạc sĩ Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam và mẹ của nàng hậu.

Đỗ Thị Hà trao sash cho Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Chia sẻ về Mai Phương khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế lần này, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 không ngại ngần dành những lời khen có cánh: "Hy vọng chị Mai Phương có thể đạt được kết quả cao nhất, bởi vì tôi khá tin tưởng chị Phương. Không có mỹ từ nào có thể diễn tả sự hoàn hảo trong vẻ đẹp và tài năng của Mai Phương. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có quyền đặt ngôi sao hy vọng cho đại diện Việt Nam tại Miss World năm nay".

Về phía mình, Mai Phương không khỏi xúc động và chia sẻ với tinh thần đầy nhiệt huyết và biết ơn những cơ hội đã đến với mình: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng. Tôi tin vào phép màu - từng cá thể chúng ta tạo nên điều kỳ diệu, trao cho nhau những cơ hội. Chúng ta hãy tiếp tục biết ơn, cô gắng bằng những gì mình có để lan tỏa tình yêu thương, có trách nhiệm với công việc, gia đình,.... Tất cả mọi người dành tình cảm cho tôi nhiều như vậy, thì không có lý do nào khiến tôi cảm thấy thời gian chờ đợi Miss World quá dài. Mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy biết ơn, trân trọng rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều ở đấu trường Miss World để tất cả mọi người đều yên tâm về một cô gái Việt Nam".

Mai Phương đã có một hành trình dài để chuẩn bị, tập luyện cho Miss World sắp tới. Cô được truyền thông lẫn người hâm mộ đánh giá cao về cả nhan sắc, kỹ năng, kinh nghiệm và luôn cố gắng trau dồi bản thân, hết mình với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Một trong số những thiết kế dạ hội của Mai Phương khi dự thi Miss World lần thứ 71.

Tại buổi họp báo, Mai Phương cũng công bố các lựa chọn cho các thiết kế lộng lẫy sẽ đồng hành cùng nàng hậu trong các phần quan trọng như phần thi Top Model, trang phục Evening Gown dành cho đêm chung kết. Theo đó, trang phục cho phần thi Top Model được công bố với 2 thiết kế. Trong đó, một thiết kế mang màu sắc xanh lá lấy cảm hứng từ rừng núi tươi đẹp của Việt Nam. Mẫu váy còn lại được thiết kế dựa trên vẻ đẹp thuần khiết của những viên ngọc trai từ biển cả. 3 mẫu váy Evening Gown đều được thiết kế phom váy đuôi cá sang trọng, kiêu sa.

Đặc biệt, Mai Phương đã công bố “Pray” - ca khúc được nàng hậu lựa chọn cho phần thi tài năng tại Miss World sắp tới. Với phần thi Dances of the world, cô lựa chọn điệu nhảy trên nền bài hát See tình của Hoàng Thuỳ Linh.

Mai Phương khoe khả năng ca hát, vũ đạo tại họp báo.

Sau rất nhiều lần trì hoãn, Miss World lần thứ 71 sẽ diễn ra vào tối 9/3, tại Mumbai, Ấn Độ. Vào ngày 16/2, đại diện Việt Nam sẽ xuất phát đến Ấn Độ để tranh tài với 140 thí sinh Miss World 2023.

