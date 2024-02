- Thế hiện tại bạn đã hoàn toàn tự tin vào chính mình?

Có một điều tôi hơi lo lắng, đó là việc ăn uống. Tôi có một tật hơi xấu đó là khi vào guồng công việc, tập trung quá sẽ bỏ ăn. Gây ra hệ lụy bị bao tử, đuối sức lúc nào không hay. May mắn là luôn có trợ lý đi cùng, nhắc tôi chứ không tôi sẽ bỏ bữa để đẩy tiến độ công việc nhanh nhất có thể. Khi đi thi ở Ấn Độ, gia vị món ăn cũng khác ở Việt Nam. Tôi cởi mở, không ngại thử thách nhưng cái gì mình cũng phải tính toán trước, đảm bảo tính an toàn. Còn lại tôi không bị áp lực điều gì.

Tôi mang chiếc balo của mình, biết trong đó có gì, quan trọng là khi ra thực chiến, mình phải học cách để ứng biến, sinh tồn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi có chiến lược khi đến với Miss World. Tôi không đến để tranh đấu. Tôi đến với một tâm thế được giao lưu và học hỏi nhiều nhất với các bạn và làm tốt nhất có thể. Tôi đến để mọi người nhìn thấy một Mai Phương from Vietnam and what she has to offer (Tạm dịch: Mai Phương đến từ Việt Nam và cô ấy có thể mang lại những gì cho cuộc thi).

- Nghĩa là bạn không đặt ra mục tiêu đến với Miss World năm nay?

Đây sẽ chắc là một trong số ít lần mà tôi nói trước máy quay rằng tôi chỉ mong muốn Mai Phương sẽ thật sự tận hưởng cuộc thi. Tận hưởng theo kiểu mình cống hiến hết sức mình cho cuộc thi và có được kỷ niệm tuyệt vời nhất với các bạn ở đó. Đó là điều tôi mong muốn mình sẽ thực hiện được ở Miss World năm nay. Mình không đoán trước được mọi thứ nên tránh việc tự đặt áp lực lên bản thân. Khi tâm trí thoải mái, thể chất khỏe mạnh thì những điều mình làm sẽ trong trạng thái tốt nhất. Khi đó, người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng - đây là điều quan trọng nhất.