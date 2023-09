"Hoa hậu Cao Bằng đẹp nhất lịch sử" từng bị la ó vì đồ bơi cắt xẻ, giờ mặc "cao tay" hơn

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê ở Cao Bằng, là một trong số những hoa hậu sở hữu gu thời trang gợi cảm, phóng khoáng. Sau 4 năm đăng quang, hiện tại, chiều cao của cô là 1m80 cùng số đo 3 vòng là 88-63-95 (cm). Cô cũng từng được "đàn chị" là Hoa hậu Mai Phương Thúy công nhận là mỹ nhân sở hữu vóc dáng "vàng", đẹp nhất nhì lịch sử nhan sắc Việt.

Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Lương Thùy Linh tự tin lăng xê nhiều xu hướng hot, trong đó có loạt outfit đi biển gây chú ý. Bên cạnh những thiết kế bikini, Lương Thùy Linh còn yêu thích những bộ monokini cổ điển. Cách đây ít lâu, cô đăng tải hình ảnh trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn nhận được nhiều lượt yêu thích trên trang cá nhân. Cô diện bộ đồ bơi 1 mảnh màu đen, xẻ lưng sâu nhằm khoe khéo "điểm vàng" hình thể cùng chi tiết rút dây 2 bên hông vừa làm điểm nhấn lại dễ dàng điều chỉnh sao cho vừa vặn.

Lương Thùy Linh diện monokini đơn sắc nhưng không đơn điệu nhờ cách phối phụ kiện khéo léo.

Để outfit bớt đơn điệu, cô phối cùng khăn lụa cuốn gọn đầu. Đây là kiểu khăn mà phụ nữ nông thôn và các nữ công nhân thường dùng để vấn gọn tóc khi lao động. Hiện tại, nó tiếp tục trở thành item nhằm thể hiện sự nữ quyền của những người phụ nữ hiện đại, năng động trong thời đại mới. Chỉ cần một chiếc khăn vuông in họa tiết và một vài kĩ thuật buộc đơn giản, Lương Thùy Linh đã có một set đồ độc đáo mặc đi biển.

Cũng với chiếc áo bơi mang đậm hơi thở retro này, người đẹp quê Cao Bằng tiếp tục chứng minh khả năng phối đồ "cao tay" khi mix với quần short theo tông màu all black và mũ lưỡi trai màu xanh than. Cách mix monokini cover - up giúp cô thoải mái vui chơi và thuận tiện khi di chuyển cũng như tham gia các hoạt động trên biển.

Vẫn là chiếc áo tắm này, Lương Thùy Linh kết hợp cùng quần short và mũ lưỡi trai.

Ngoài đồ bơi 1 mảnh màu đơn sắc, Lương Thùy Linh cũng từng gây ấn tượng với thiết kế monokini cut-out độc đáo cùng chi tiết đính nơ ở vai, eo. Do trang phục mang họa tiết khá nổi bật nên cô không phối kèm theo phụ kiện để tránh cho tổng thể bị rườm rà, rối mắt.

Bộ monokini in họa tiết, cut-out ở eo giúp người đẹp quê Cao Bằng khoe được vòng 2 thon nhỏ.

Bên cạnh đó, Lương Thùy Linh còn biến monokini giống như một chiếc bodysuit khi kết hợp với quần dáng suông, cạp cao.

Trước đó, Lương Thùy Linh từng bị người hâm mộ phàn nàn vì chiếc áo bơi 1 mảnh màu xanh pastel xẻ cao, quá bó sát, dễ gây chú ý trong một số khoảnh khắc cận cảnh. Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng bị phản đối khi gắn liền với phong cách quyến rũ.

Nhiều khán giả phàn nàn khi Lương Thùy Linh diện bộ đồ này vì trang phục quá bó sát.

Lương Thùy Linh khẳng định, một cô gái kín đáo không có nghĩa cô ấy không muốn trở nên tự do, phóng khoáng hơn. Cô cũng mong muốn khán giả có thể hiểu và xem như đó là một sự bình đẳng, tôn trọng cá tính cá nhân. Trên cương vị là một người của công chúng, cũng là một hoa hậu, cô sẽ tiết chế, không để bản thân rơi vào hình ảnh phản cảm trước công chúng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]