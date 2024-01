Fendi công bố đại sứ thời trang nam mới cho chiến dịch Xuân Hè 2024

Chiến dịch Xuân/Hè 2024 của Fendi sẽ được dẫn dắt bởi ba đại sứ toàn cầu mới: diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc Greg Hsu, diễn viên người Mỹ Jeremy Pope và diễn viên người Ý Massimiliano Caiazzo. Cả ba trước đây đã được liên kết với Fendi, được nhìn thấy ở hàng ghế đầu tại buổi trình diễn thời trang Fendi Men Xuân/Hè 2024 vào tháng 6 năm ngoái, một bộ sưu tập kim loại nhưng đầy màu sắc được nhân cách hóa qua hình ảnh của nghệ sĩ người Ý đa diện Nico Vascellari.

Ba đại sứ đã tiếp bước ngôi sao Nicholas Galitzine, đại sứ toàn cầu chính thức đầu tiên của Fendi dành cho nam giới.

Mỗi đại sứ đều có những thành công riêng trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó Hsu được biết đến với diễn xuất trên truyền hình và bộ phim Someday Or One Day. Hsu bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với trang phục nam do Giám đốc sáng tạo phụ kiện và trang phục nam, Silvia Venturini Fendi, tạo ra.

Caiazzo, ngôi sao của bộ phim truyền hình dài tập Ý Mare Fuori, cho biết: “Người đàn ông của Fendi là một người đàn ông không ngại mạo hiểm nhưng không có những màn trình diễn thiếu động lực”.

Tương tự như vậy, Pope là cựu ứng cử viên Quả cầu vàng và Emmy cho các vai diễn trong loạt phim như The Inspection, Hollywood và Pose, ca ngợi Fendi là "sự kết hợp giữa sự thanh lịch vượt thời gian và đồng thời là thời đại", theo tạp chí WWD.

Chiến dịch giới thiệu các sản phẩm chủ chốt từ dự án Fendi Kengo Kuma, cũng như các kiểu dáng mới của Ba lô Fendi Chiodo và túi Messenger. Cùng nhau, ba ngôi sao nắm bắt được bản chất của địa điểm chuyển đổi công nghiệp và sáng tạo đó là Nhà máy Fendi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]