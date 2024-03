Diệp Lâm Anh mặc áo bơi khoét eo, đẹp nổi bật giữa hội bạn thân toàn "chân dài"

Mới đây, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe dáng bên hội bạn thân thu hút hàng nghìn lượt yêu thích trên MXH. Nhóm bạn thân lâu năm của Diệp Lâm Anh có người mẫu Đàm Thu Trang, người mẫu/stylist Thanh Hoa (Pông Chuẩn), người mẫu Trần Hiền - mỗi người trong đó đều xinh đẹp, sang chảnh, có sự nghiệp riêng thành công.

Trong chuyến đi chơi cách đây ít lâu, cả 4 người đẹp đều gây ấn tượng với ngoại hình quyến rũ cùng gu ăn mặc đồng điệu. Với tông màu hồng neon làm chủ đạo, Diệp Lâm Anh lựa chọn chiếc áo tắm khoét eo cực kỳ táo bạo, phối cùng quần jean suông và sử dụng thêm phụ kiện mắt kính ánh bạc tone sur tone với họa tiết mono của khăn vuông Dolce & Gabbana và sneakers. Đây cũng là một trong những cách phối đồ mà Diệp Lâm Anh thường xuyên áp dụng, ngay cả với outfit biểu diễn trên sân khấu.

Diệp Lâm Anh chuộng cách phối quần ống suông với monokini.

Mỹ nhân sinh năm 1989 vốn nổi tiếng là bà mẹ 2 con hot nhất, nhì Vbiz có gu ăn mặc sành điệu. Từ trước khi chưa sinh con cho đến nay, người đẹp này vẫn trung thành với phong cách quyến rũ, có đôi phần phóng khoáng, cá tính, rất phù hợp với hình tượng của một vũ công hiphop mà cô đang theo đuổi.

Áo tắm được ví như làn da thứ hai, trong đó, những mẫu áo tắm một mảnh cổ điển này phù hợp với mọi vóc dáng và giúp cơ thể trông thon gọn hơn. Để tạo ảo giác cho vòng eo thon nhỏ, Diệp Lâm Anh cũng như các mỹ nhân Việt thường chọn áo tắm cắt khoét ở eo, hông để tăng vẻ mềm mại cho cơ thể.

Công thức mix áo tắm với quần jean được nhiều người đẹp Việt áp dụng.

Quần jeans hay váy cạp trễ từng là những món hot item được "săn đón" vào những năm 2000. Theo Who What Wear, một vài năm trở lại đây, thời trang Y2K đang được các tín đồ thời trang yêu thích, bao gồm trang phục cạp trễ. Monokini xẻ hông cao hoàn toàn "ăn ý" khi mặc với quần jean cạp trễ, dáng suông. Không chỉ thế, quần jean có thể mặc đẹp cùng nhiều mẫu áo tắm khác nhau, từ đơn sắc đến họa tiết có gam màu sặc sỡ. Người mặc còn có thể sử dụng thêm phụ kiện như kính râm to bản để bộ đồ trở nên sành điệu, thời thượng hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]