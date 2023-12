Diễn viên Thùy Anh hóa nàng thơ mới của NTK Hà Duy trong show Xuân Hè 2024

Ngày 14/1 tới đây, NTK Hà Duy tổ chức show thời trang với chủ đề Haute Couture - thể hiện khát vọng của bản thân trong làng thời trang Việt, để giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2024. Show được tổ chức trên cây cầu Đông Tây có chiều dài hơn 100m, rộng 10m. Khoảng 100 mẫu thiết kế cocktail và dạ hội với tone màu đen, pastel chủ đạo sẽ được nhà thiết kế sinh năm 1987 trình làng.

Thùy Anh hóa nàng thơ ngọt ngào trong lần đầu hợp tác cùng NTK Hà Duy.

Show Xuân Hè 2024 đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa NTK Hà Duy với diễn viên Thùy Anh. Người đẹp phim VTV “Chúng ta của 8 năm sau" được chọn làm nàng thơ trong bộ ảnh quảng bá, đồng thời đảm nhận vai trò first face trên sàn runway.

Nói về lý do lựa chọn Thùy Anh, Hà Duy chia sẻ: “Có thể Thùy Anh là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và màn ảnh rộng nhưng trong lĩnh vực thời trang, đặc biệt là thời trang cao cấp, Thùy Anh gần như chưa có nhiều dấu ấn. Do đó tôi muốn khai thác góc nhìn mới và vẻ đẹp của cô ấy. Hai chúng tôi chơi khá thân với nhau trong nhiều năm nhưng lại không có cơ hội làm việc, mãi đến bây giờ mới có duyên. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp bởi tôi nhận ra Thùy Anh đang ở độ chín về nhan sắc, thần thái; vừa có nét trong trẻo, thuần khiết, vừa toát lên sự kiêu sa, quyến rũ”.

Thùy Anh nhận được nhiều lời khen ngợi của giới mộ điệu trong bộ hình này.

Trước thắc mắc có lo ngại việc nữ diễn viên phim “Đừng nói khi yêu" không có chiều cao lý tưởng, thiếu kinh nghiệm catwalk khi diễn mở màn cho show ngày 14/1, Hà Duy cho rằng, anh không đòi hỏi Thùy Anh đi như model chuyên nghiệp, anh thích tinh thần trẻ trung và sự tươi mới của nữ diễn viên. “Cô ấy cao 1,67m - chiều cao trung bình giống như các khách hàng của tôi. Hơn nữa, Thùy Anh là diễn viên nên ánh nhìn, biểu cảm trên gương mặt là điều tôi coi trọng hơn cả. Còn việc catwalk, tôi và ê-kíp sẽ có thời gian giúp cô ấy tập luyện để không quá bỡ ngỡ trên sàn runway. Tôi hy vọng, sự xuất hiện của Thùy Anh ở vai trò First Face sẽ tạo nên sự thú vị cho mọi người", anh chia sẻ.

Để thực hiện campaign quảng bá cho show Xuân Hè 2024, NTK Hà Duy cùng nàng thơ Thùy Anh đã lên Sapa chụp hình vào những ngày mùa đông lạnh giá. Ê-kíp chọn khu rừng sa mộc nguyên sinh, thuộc Lady Hill Sapa Resort để nữ diễn viên biến hóa thành nữ thần giữa thiên nhiên. Diện các thiết kế dạ hội bó sát được đính kết cầu kỳ, Thùy Anh khoe trọn body thanh mảnh cùng nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 28. Mặc dù phải đi bộ sâu vào rừng sa mộc, tạo dáng giữa cây cỏ nhiều gai và làm việc dưới trời lạnh 14 độ C, nhưng cô không hề than mệt. Nữ diễn viên cười nói rằng, dù bị cảm lạnh sau buổi chụp hình, cô vẫn thấy vui vì đã diễn được đúng dáng pose và biểu cảm mà NTK Hà Duy mong muốn. Ngắm nhìn bộ ảnh hoàn thiện, cô thấy mọi công sức mình bỏ ra đã được đền bù xứng đáng.

Thùy Anh ghi điểm vớ những thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ.

Show Xuân Hè 2024 của Hà Duy được chia làm hai phần với hai bộ sưu tập nhỏ: trang phục ứng dụng hàng ngày và trang phục dự tiệc.

Nhiều năm trở lại đây, NTK sinh năm 1987 có xu hướng chọn tone cơ bản đen, trắng làm màu chủ đạo cho mỗi bộ sưu tập và lần này anh chọn màu đen. Khi xu hướng Quite Luxury (xa xỉ thầm lặng) lên ngôi trong thời gian gần đây, tone đen ngày càng được các khách hàng thượng lưu yêu thích trên cả thế giới và Việt Nam. Ngoài tone đen, Hà Duy còn sử dụng thêm các tone pastel trang nhã vào bộ sưu tập, tạo nên những hiệu ứng về màu sắc cho 100 mẫu thiết kế.

Thần thái của cô càng cũng được đánh giá cao.

Show Xuân Hè 2024 ngày 14/1/2024 của NTK Hà Duy dự kiến sẽ có khoảng 500 khách mời với nhiều gương mặt người đẹp, diễn viên nổi tiếng trong showbiz. Ngoài ra, khoảng 50 model sẽ xuất hiện trên sàn runray như Trang Phạm, Thùy Dương, Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, Trà My, Quỳnh Anh, Hồng Quế… cùng dàn mẫu Tây.

