Diễm My 9X mặc váy "xơ mướp", quay cuồng giữa quán nhậu miền Tây

Những ngày vừa qua, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ ca sĩ mặc váy vàng, "quay cuồng" múa hát giữa quán ăn miền Tây đang nhận được nhiều chú ý từ phía công chúng. Được biết người đẹp trong đó là Diễm My 9X, thực chất đây chỉ là phân cảnh của cô trong bộ phim Chạy Đi Rồi Tính được ra mắt vài năm trước và hiện đang viral trở lại.

Với gương mặt đẹp, sắc vóc ấn tượng nên dù diện bộ cánh vàng chóe, thiết kế "bung xòe" được ví von như "xơ mướp" kèm kiểu tóc "xù mì", Diễm My 9X vẫn rất xinh đẹp. Cô khoe được làn da trắng, đôi chân dài cùng thiết kế kiệm vải.

Hình ảnh của Diễm My 9X đang gây chú ý.

Nói về Diễm My 9X, ngoài khả năng diễn xuất, cô nàng còn được yêu mến với gu thời trang tinh tế. Trên trang cá nhân người đẹp thường xuyên chia sẻ những outfit thường ngày của bản thân, từ kín đáo hay khoe da thịt đều có sức hấp dẫn rất riêng. Song có vẻ như nữ diễn viên rất thích tông màu trắng bởi không chỉ mang lại sự sang trọng cho người mặc mà còn toát lên nét thu hút rất riêng. Những lần khoác lên mình sắc độ tinh khôi này, chân dài đều nhận được rất nhiều lượt yêu thích từ phía khán giả.

Diễm My 9X mặc rất đẹp những kiểu váy quyến rũ, đơn sắc.

Đôi khi cô cũng thử nghiệm qua các kiểu đồ khoe da thịt.

Lúc xuống phố, người đẹp chú trọng vào các kiểu đầm ngắn in hoa nhẹ nhàng, tao nhã.

Thời trang của cô không theo một quy chuẩn mà có sự phá cách, phóng khoáng.

Để mặc đẹp thì ngoài gu ăn mặc còn phải chú ý vào vóc dáng, Diễm My 9X tâm niệm để giữ gìn sắc vóc với lịch trình bận rộn, bản thân cô phải thường xuyên tập thể dục, thiền,... ăn uống đầy đủ và thường xuyên dưỡng da, sử dụng các sản phẩm phù hợp. Trong 10 năm qua, cô đã có sự thay đổi nhiều trong suy nghĩ, định hướng, không còn chỉ tập trung vào thế giới showbiz nhiều màu sắc mà còn tập trung vào vẻ đẹp nội tâm bên trong.

“Mỗi điều xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý do riêng. Các cột mốc của My có cái rất sung sướng, hạnh phúc nhưng cũng có lúc đau buồn. Tuy nhiên, tất cả đều cho mình ý nghĩa riêng. Chính vì vậy, My hạnh phúc với bản thân mình ở thời điểm hiện tại, bình lặng, nhẹ nhàng hơn” - Diễm My 9x chia sẻ.

Người đẹp sở hữu đường cong chuẩn chỉnh, vóc dáng hoàn hảo.

Cô dành nhiều thời gian trong ngày để tập thể thao, tìm sự nhẹ nhàng trong suy nghĩ.

Diễm My 9X thích tập gym, đi bộ và thường xuyên thiền tịnh để tìm sự an yên tâm hồn.

Người đẹp quan tâm đến sức khỏe tinh thần, nhờ đó mới khiến bản thân thoải mái.

