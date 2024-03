Diễm My 9X: "Kết hôn xong, gu ăn mặc phải thay đổi cho hợp với chồng mình"

Diễm My 9X là một trong số những người đẹp nhận được nhiều chú ý của công chúng không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn vì câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Thời gian qua, cô nàng cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Vừa qua, người đẹp hiếm hoi có mặt tại một sự kiện và ngay lập tức nhận được sự quan tâm.

Diễm My xuất hiện gợi cảm tại sự kiện.

Đây là lần hiếm coi cô nàng xuất hiện sau khi kết hôn.

Lương Thùy Linh cũng xuất hiện trong sự kiện.

Chân dài chọn cho mình set đồ tông trắng thanh lịch cùng điểm nhấn là chiếc đồng hồ đắt giá.

Chia sẻ về việc liệu có muốn sinh con trong năm Rồng hay không, Diễm My 9X hào hứng cho biết: "My mới đọc báo và biết sau Tết có hơn 13 ngàn chú 'rồng con', có vẻ mọi người đang 'săn rồng' rất nhiều và chắc là dân số sẽ tăng mạnh trong năm nay, My thì quyết định 'thả', nếu mình may mắn có một 'chú rồng' để cạnh tranh cùng mọi người thì cũng vui, nhưng nếu không có thì cũng không sao".

Nói về việc có dự định áp dụng nhiều phương pháp thụ tinh khác, giống một số nghệ sĩ trong năm vừa qua chứ không để tự nhiên, Diễm My 9X bày tỏ: "My có nghĩ tới, nhưng thú thật My là người muốn mọi thứ tự nhiên hơn. Nếu tự không khó thành thì mình mới can thiệp. Mà chắc mình cũng để tự nhiên đến trước 35 tuổi thôi, tức là tầm 1 năm, năm nay mình cũng đã 34 rồi".

Diễm My hiện tại đã sẵn sàng làm mẹ.

Người đẹp muốn có con theo cách tự nhiên.

Diễm My cũng cho hay, từ khi lầy chồng mình đã có sự thay đổi trong thời trang, cụ thể cô chia sẻ: 'Sau khi lập gia đình, gu thẩm mỹ của mình cũng phải thay đổi theo, có nhiều sự lựa chọn trang phục cũng đổi khác, chỉn chu hơn và cũng cần phù hợp hình ảnh chồng của mình. Hiện tại gu thời trang của My sẽ hướng về sự sang trọng, thanh lịch nhưng thỉnh thoảng cũng cần thay đổi, phá cách để "vỡ kén", nổi loạn hơn một tí, vì nếu mình cứ giữ mãi một hình ảnh thì sẽ nhàm chán, bản thân mình cũng cần đổi mới mỗi ngày mà'.

Diễm My thừa nhận bản thân thay đổi hình ảnh sau khi kết hôn.

Song cô nàng không vì thế mà đóng khung hình ảnh, dễ gây nhàm chán.

