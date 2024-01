Điểm danh 4 kiểu sơ mi trắng đẹp hớp hồn chị em

Sơ mi trắng luôn là trang phục hợp mốt và hợp nhãn. Diện các thiết kế sơ mi phủ sắc trắng nền nã, phái đẹp tự khắc trở nên thanh lịch, tươi tắn và trẻ trung. Gam màu trắng cũng nổi tiếng “dễ tính”, có thể mix hòa hợp với bất cứ màu sắc, item thời trang nào.

Để việc diện sơ mi trắng không trở nên nhàm chán, đơn điệu, bạn gái nên bổ sung vào tủ đồ 4 thiết kế xinh xắn, điệu đà dưới đây.

Sơ mi cổ to bản

Các thiết kế sơ mi trắng với phần cổ to bản, nổi bật mang đến cảm giác kiểu cách và tiểu thư, tạo điểm nhấn đáng giá cho chiếc áo trắng quen thuộc. Đừng nghĩ rằng kiểu sơ mi này dễ khiến bạn trông rườm rà, luộm thuộm, bởi chỉ cần sơ vin với quần jeans hoặc chân váy mini tối giản, bạn đã có ngay set đồ vừa nữ tính, vừa gọn gàng, tôn dáng, lại hợp mốt. Yếu điểm nho nhỏ của sơ mi trắng cổ to bản là dễ khiến phần cổ, vai của bạn trông lớn hơn, do đó không mấy thích hợp với các quý cô sở hữu dáng người quả táo hay tam giác ngược. Với các nàng có dáng quả lê, đây là lựa chọn vô cùng xinh xắn, hợp lý.

Sơ mi cổ trụ viền ren

Sơ mi cổ trụ màu trắng basic vốn không xa lạ với phái đẹp. Tuy nhiên, thiết kế này được đánh giá có phần tẻ nhạt nếu diện thường xuyên. Để tăng thêm sức hút và khả năng ứng dụng, áo cổ trụ năm nay được may thêm phần viền ren ở cổ hoặc cả tay áo, giúp diện mạo người mặc thêm điệu đà, quyến rũ. Sơ mi trắng cổ trụ viền ren đặc biệt có thể mix bên trong các trang phục như váy yếm, áo dây, áo khoác cổ tròn để tạo nên những outfit tinh tế nhưng vẫn bắt mắt, tối giản nhưng không kém phần kiểu cách.

Sơ mi dáng peplum

Dáng áo peplum đã quay lại và khiến nhiều nữ tín đồ mê mẩn bởi những cải cách nho nhỏ, đáng yêu. Trước kia, áo peplum thường quen thuộc với kiểu thiết kế trơn, có phần cứng cáp. Ngày nay, kiểu áo kinh điển được thêm thắt những đường xếp nếp, diềm bèo hay dây thắt nhỏ xinh, giúp tổng thể chiếc áo trông quyến rũ, yêu kiều hơn. Các bạn gái mê phong cách ăn vận tiểu thư cũng như muốn cải thiện vóc dáng thông qua ăn mặc chắc chắn sẽ mê sơ mi peplum kiểu mới. Với phần chun chiết ở eo ở đuôi áo xòe rộng, item này giúp vòng 2 trông nhỏ nhắn, hông đầy đặn hơn, từ đó giúp body trở nên hài hòa, ưa nhìn.

Sơ mi thắt dây hờ hững

Không phải sơ mi buộc nơ cầu kỳ đòi hỏi bạn phải vận dụng tối đa trí não lẫn độ khéo léo của đôi tay, kiểu áo với phần dây thắt hờ hững trên cổ mới là item được cái chị em “tôn sùng” hơn cả. Chỉ một sợi dây mảnh mai, vắt khẽ khàng qua cổ như một chiếc khăn lụa song đủ khiến thiết kế tối giản trở nên bừng sáng. Kiểu áo vừa kín đáo vừa gợi cảm, sang trọng nhưng cũng rất tiểu thư này hứa hẹn biến bạn thành quý cô xinh đẹp dù mix với bất cứ item nào, từ chân váy mini đến quần jeans, từ quần âu đến đầm công sở…

