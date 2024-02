Địa điểm lung linh cho các buổi trình diễn thời trang sắp tới trong năm 2024

Trong khi mùa hè vẫn còn nhiều tháng nữa mới đến, nhiều hãng thời trang xa xỉ đã bắt đầu đánh dấu lịch của mình bằng các buổi trình diễn thời trang. Từ Pre-Fall 2024 đến Cruise 2025, các thương hiệu xa xỉ đã bắt đầu giới thiệu những địa điểm sang trọng và độc đáo cho bộ sưu tập mới nhất của họ. Các nhà thiết kế thời trang hàng đầu đang cẩn thận lựa chọn các địa điểm cho buổi trình diễn thời trang để tôn vinh những bộ sưu tập mới nhất của họ.

Ludovic de Saint Sernin, New York

Đánh dấu lịch của bạn vào ngày 11 tháng 2 khi nhà thiết kế Ludovic de Saint Sernin làm rung chuyển lịch trình của NYFW bằng cách trình diễn lần đầu tiên ở New York. Anh ấy sẽ giới thiệu bộ sưu tập Thu/Đông 2024 của mình tại Tòa nhà Starrett-Lehigh ở Chelsea.

"Thành phố New York là một nơi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Nó luôn là trung tâm của nguồn cảm hứng, do di sản của nó là một địa điểm quan trọng trong lịch sử văn hóa đồng tính đương đại và một số phong trào nghệ thuật nổi bật ngày nay, mà còn nhờ vào cộng đồng đáng kinh ngạc đã được xây dựng xung quanh thương hiệu trong thành phố", de Saint Sernin viết trong một tuyên bố trên Instagram. "Với buổi biểu diễn này, tôi hy vọng có thể cho thấy chúng tôi đánh giá cao và ngưỡng mộ New York cũng như những con người đã tạo nên nó như thế nào".

Dior, New York

Sau màn trình diễn ánh sáng bắt mắt trong dịp lễ của thương hiệu tại Saks Fifth Avenue, Dior vẫn tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở New York trong năm nay khi họ dự định tổ chức buổi trình diễn Pre-Fall 2024 vào ngày 15 tháng 4 tại Bảo tàng Brooklyn.

Bộ sưu tập là sự tôn vinh mối quan hệ của nhà thời trang Pháp với nước Mỹ, đặc biệt là Thành phố New York.

"Tôn vinh niềm đam mê mà nhà thiết kế-người sáng lập Dior luôn dành cho đô thị hấp dẫn này của Mỹ, buổi trình diễn đầy mê hoặc này sẽ được tổ chức ở trung tâm Bảo tàng Brooklyn, tái khẳng định liên minh mạnh mẽ, mang tính biểu tượng đã gắn kết Dior với tổ chức mang tính biểu tượng này", người phát ngôn của LVMH đã nêu.

Louis Vuitton, Thượng Hải

Nhấn mạnh lại chủ đề du lịch tại hãng thời trang xa xỉ, Louis Vuitton sẽ tới châu Á vào ngày 18 tháng 4 để giới thiệu bộ sưu tập Pre-Fall 2024 của mình.

Được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, LV hy vọng sẽ tôn vinh mối quan hệ lâu dài của thương hiệu với Trung Quốc sau hơn 30 năm kể từ khi cửa hàng đầu tiên mở tại Bắc Kinh vào năm 1992.

Người sáng lập thương hiệu, Louis Vuitton lần đầu tiên tạo dựng được tên tuổi của mình vào thế kỷ 19 với bộ sưu tập hành lý ban đầu gồm rương và hộp du lịch.

Chanel, Marseille

Chanel đã sẵn sàng khởi hành đến miền Nam nước Pháp để giới thiệu bộ sưu tập Cruise 2025 của họ vào ngày 2 tháng 5. Tổ chức buổi trình diễn tại thành phố lâu đời nhất nước Pháp, Marseille là nơi tinh túy để giới thiệu và tôn vinh văn hóa bờ biển Địa Trung Hải.

Chanel được biết đến là người mang các bộ sưu tập của họ đi khắp thế giới, bao gồm cả những bộ sưu tập trước đây ở Les Baux-de-Provence, Monte-Carlo và Los Angeles.

Gucci, London

Ngôi nhà sang trọng mang tính biểu tượng đã có một trong những thông báo gần đây về vị trí đặc biệt cho bộ sưu tập Cruise hàng năm của họ. Năm ngoái, họ tổ chức tại Seoul để tôn vinh mối quan hệ của họ với phong cách Hàn Quốc và năm nay họ sẽ đưa nó trở lại vài thế kỷ.

Gucci sẽ giới thiệu bộ sưu tập Cruise 2025 vào tháng 5 này tại London, một nơi có mối quan hệ đặc biệt với thương hiệu kể từ năm 1897 khi người sáng lập Guccio Gucci nhận công việc bốc vác hành lý cho những người giàu có ở London. Thông qua trải nghiệm đó, Gucci đã tìm thấy nguồn cảm hứng cho những thiết kế và ý tưởng cốt lõi cho thương hiệu của mình. Giám đốc sáng tạo Sabato de Sarno mong muốn tôn vinh lịch sử phong phú của thành phố và mối liên hệ với Gucci. Triển lãm Cruise 2025 dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13 tháng 5.

Max Mara, Venice

Max Mara dự định ra mắt Cruise 2025 vào ngày 11 tháng 6 tại Venice , một trong những thành phố đẹp nhất nước Ý. Nhà thời trang xa xỉ sẽ biến thành phố nổi thành của riêng mình, với thông tin chi tiết về địa điểm chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

Buổi trình diễn thời trang điểm đến dự kiến ​​sẽ trùng lặp với triển lãm thương mại Pitti Uomo ở Florence, thể hiện tầm ảnh hưởng của Max Mara trong những thời điểm quan trọng trong ngành thời trang.

