Dàn siêu mẫu vàng thập niên 90 một lần nữa hội tụ

Kỷ niệm kỷ nguyên mới của Donna Karan New York , thương hiệu ra mắt chiến dịch "In Women We Trust" cho mùa Xuân Hè 2024, ghi nhận di sản nhiều năm của nhà thiết kế thương hiệu Donna Karan, đồng thời đánh dấu một chương mới trong di sản và tương lai của thương hiệu. Chiến dịch có sự góp mặt của tám siêu mẫu mang tính biểu tượng như Cindy Crawford, Linda Evangelista, Amber Valletta, Shalom Harlow, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, Karlie Kloss và Liya Kebede, tất cả đều có mối liên hệ độc đáo của riêng mình với thương hiệu và là hình ảnh thu nhỏ của một kỷ nguyên của Donna Karan.

Karan ra mắt thương hiệu cùng tên của mình vào giữa những năm 80 với bộ sưu tập "7 Easy Pieces - 7 mảnh giản đơn", một dòng sản phẩm được tạo ra dành cho phụ nữ hiện đại bình thường nhưng cũng không kém phần sang trọng. Thông qua sức mạnh của một bộ sưu tập capsule đơn giản, bộ sưu tập đầu tiên bao gồm một bộ bodysuit màu đen, váy, váy, quần dài, áo len cashmere, áo khoác được thiết kế riêng và áo sơ mi trắng trơn. Với buổi trình diễn đầu tiên của mình, Karan, thường được gọi là "người mẹ của tủ quần áo đời thường cho phái đẹp", đã chứng minh cho thế giới thấy rằng quần áo không cần phải phức tạp để trở nên sang trọng. “Donna đại diện cho sức mạnh và sự gợi cảm. Bạn có thể trở thành bất cứ ai bạn muốn”, siêu mẫu Evangelista nói .

Sau thành công của một số bộ sưu tập tiếp theo, Donna Karan đã trở thành một cái tên quen thuộc. Được thúc đẩy bởi sự nhấn mạnh liên tục vào những món đồ thiết yếu, sự phổ biến của thương hiệu và đặc tính của nó tiếp tục kéo dài đến những năm 90 , xác định thời trang của thập kỷ và của cả một thế hệ phụ nữ thông qua sức mạnh của trang phục tinh xảo nhưng đơn giản.

Kỷ nguyên mới này mời gọi một thế hệ người hâm mộ thời trang mới hòa mình vào hệ thống DNA tối giản những năm 90 của Donna Karan New York, để khám phá sức mạnh của quần áo sang trọng chất lượng được thiết kế để tồn tại mãi mãi trong tủ quần áo của bạn.

NTK Valletta nói: “Vấn đề không phải là về quần áo, mà luôn là về người phụ nữ mặc quần áo”. Được chụp bởi nữ nhiếp ảnh gia huyền thoại Annie Leibovitz, buổi chụp hình chiến dịch giới thiệu những kiểu dáng thể hiện sự khao khát thành công đối với bộ sưu tập "7 Easy Pieces" của Donna Karan, tạo ra những tác phẩm lưu trữ lấy cảm hứng từ cổ điển, được thiết kế riêng cho những người phụ nữ năng động, đa dạng này nhưng được hồi sinh bằng một phong cách mới mẻ, hiện đại.

Với những món đồ như váy áo sơ mi cotton sắc nét, bộ bodysuit đặc trưng của nhãn hiệu và áo blazer nhẹ, bộ sưu tập gợi lại vẻ thanh lịch dễ dàng và sự sang trọng hiện đại dễ tiếp cận đã dẫn đến sự sùng bái của Donna Karan New York vào những năm 90. Được thiết kế dành cho mọi phụ nữ hiện đại, đường cắt may gọn gàng và những đường cắt tôn dáng phổ biến được thấy trong những chiếc váy không tay xếp nếp cũng như những bộ bodysuit có cổ màu đen, mang lại tầm nhìn về sự linh hoạt và gợi cảm, làm nổi bật cả bộ quần áo và người phụ nữ mặc nó.

“Cô ấy đã giới thiệu một phong cách ăn mặc quyền lực mới nhằm tôn vinh phụ nữ và cơ thể của họ. Đó là điểm tuyệt vời của cô ấy và vẫn vậy”, siêu mẫu Crawford nói.

Cho dù đó là sự phục hưng của phong cách thập niên 90 gần đây, những món đồ cổ điển của DKNY được thấy trên cơ thể các cô gái “It girl” như Kendall Jenner và Grace van Patten, hay đơn giản là sự thôi thúc giới sành mốt quay trở lại kỷ nguyên thời trang có thể mặc dễ dàng. Hơn tất cả, phong cách thời trang đời thường vượt thời gian đã truyền cảm hứng cho Donna hiện tại. Cơn sốt Karan được chứng minh bằng mức tăng tìm kiếm 300% trên Google trend, cũng như số lượng sản phẩm ngày càng tăng đều đặn được tìm thấy trong các cửa hàng đồ cổ ở NYC, có thể nói rằng triết lý của nhà thiết kế và phong cách tinh tế tinh túy đã gây ấn tượng mạnh với phụ nữ Gen Z.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]