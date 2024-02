"Con gái đại gia nghìn tỷ phim Việt" dáng đẹp như người mẫu, chuộng mặc tôn hình thể

Nguyễn Thị Thanh Huế sinh năm 2001, quê Bắc Ninh, là gương mặt mới nổi của vũ trụ phim truyền hình VTV khi tham gia diễn xuất vai Vân - con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim Đường sở hữu khối tài sản nghìn tỷ trong phim "Biệt dược đen". Dù là lần đầu chạm ngõ bộ môn "Nghệ thuật chiều thứ 7" nhưng Thanh Huế nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc xinh đẹp, lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt.

Thanh Huế là gương mặt mới nổi của vũ trụ phim truyền hình VTV sau khi đóng "Biệt dược đen".

Thanh Huế bật mí: "Sắp tới, mình sẽ dành thời gian để chuẩn bị Tiền tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Kịch của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nên khá bận bịu. Đến dịp hè mình sẽ đi casting. Mong là sẽ có cơ hội được thử sức với vai diễn mới. Ở thời điểm hiện tại, mình cũng không quá đặt nặng vấn đề vai chính hay vai phụ. Là diễn viên, mình mong muốn được hoá thân vào nhiều dạng nhân vật, được sống nhiều cuộc đời nên sẽ bước vào nhân vật bằng cảm nhận từ trái tim".

Thanh Huế cao 1m68, nặng 49kg, số đo 3 vòng lần lượt là 86-62-90 (cm). Trước khi gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, cô từng theo học tại Học viện Múa Quốc gia Việt Nam 3 năm và từng đoạt giải người đẹp ấn tượng Học sinh Sinh viên Thanh lịch năm 2017. Khác với hình tượng điệu đà, sang trọng, chuẩn tiểu thư nhà giàu trên phim. Ở ngoài đời, Thanh Huế sở hữu gu ăn mặc khá đa dạng.

Thanh Huế nhận được nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo và là đại sứ thương hiệu.

"Thanh Huế không thích đóng khung vào một phong cách cố định. Hiện tại, mình đang là người mẫu ảnh, đại diện thương hiệu nên cũng muốn xây dựng hình tượng là một quý cô hiện đại, đa phong cách. Khi tham dự các sự kiện lớn, mình vẫn cần đến sự hỗ trợ của stylist. Tuy nhiên, nếu là trang phục hàng ngày thì Thanh Huế sẽ tự phối. Mình ưu tiên những bộ đồ phù hợp với hoàn cảnh, sau đó là chất liệu và kiểu dáng. Thanh Huế có vóc dáng khá cân đối nên cũng không quá kén chọn trong việc lựa chọn trang phục, miễn là vừa vặn với kích cỡ của bản thân là được", cô nói.

Diễn viên Thanh Huế tiết lộ, Tết năm nay với gia đình cô cũng như những năm khác. Cô cũng sẽ dành thời gian để ở bên bố mẹ và dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc trang trí, cắm hoa và sắm sửa thêm những món đồ cần thiết cho gia đình.

Thanh Huế tiết lộ: "Tết năm nay sẽ đặc biệt hơn với mình vì lần đầu tiên thử sức với một bộ phim truyền hình và được khán giả yêu thương, đón nhận".

Nói về những outfit thích mặc nhất vào ngày Tết, Thanh Huế chia sẻ: "Chắc chắn là mình sẽ lựa chọn một chiếc áo dài đỏ vì theo quan niệm phương Đông, đây là màu mang đến hạnh phúc, may mắn. Nhà thiết kế Bill Class cũng từng nói rằng: 'Khi cảm thấy lưỡng lự, hãy diện màu đỏ" (When in doubt, wear red)'. Huế cho rằng, việc chú trọng đến vấn đề mặc gì trong dịp Tết cũng là một phần thể hiện mong muốn của mình vào một năm mới với nhiều điều tốt đẹp.

Màu đỏ khá phù hợp với không khí sum vầy của dịp Tết cổ truyền. Mình cũng cầu mong năm 2024 sẽ vượng khí, tài lộc, bình an với bản thân và gia đình".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]