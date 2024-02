Coach tôn vinh phong cách Gen-Z

James B. Duke House, một dinh thự mang tính bước ngoặt ở Upper East Side do Horace Trumbauer thiết kế vào năm 1912, từng là địa điểm có kinh phí lớn cho buổi trình diễn Thu/Đông 2024 của Coach vào thứ Hai. Với chìa khóa dẫn đến ngôi nhà phố thanh lịch (tòa nhà được lấy cảm hứng từ kiến ​​trúc của Château Labottière ở Bordeaux), thương hiệu thời trang Mỹ đã có thể thực hiện những gì mà thời trang mùa tới dự định: cung cấp khả năng tiếp cận. Giám đốc sáng tạo Stuart Vevers đã viết trong ghi chú của chương trình: “Bộ sưu tập này nói về thế hệ tiếp theo tiếp cận chủ nghĩa cổ điển và những biến thể của nó để xác định lại hình ảnh của họ cũng như theo nhu cầu của họ”.

Nhà thiết kế, người vừa kỷ niệm 10 năm nắm quyền nhà mốt thời trang Coach trong mùa trước, đã bắt đầu mở khóa ý tưởng huyền thoại về sự sang trọng này cho Thế hệ Gen-Z bằng cách tái hiện lại truyền thống về tủ quần áo sang trọng dành cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, tiến bộ của mình. Anh ấy đã làm điều này bằng cách kết hợp trang phục thường ngày và trang phục trang trọng: áo khoác cotton tái tạo và áo khoác da hai khuy xếp lớp bên ngoài áo hoodie “C Crest” ngoại cỡ, trong khi áo khoác tuxedo tương phản tương phản với lớp lót kính râm. Cuối cùng, mục tiêu là tạo ra thứ gì đó vừa đẹp vừa không bị bóng bẩy, và kết quả là khá phù hợp với phong cách theo chủ nghĩa tư tưởng ở thành phố quê hương của Coach ngày nay. Vevers nói: “Tôi nghĩ sự căng thẳng giữa thứ gì đó lãng mạn và đẹp như tranh vẽ với thứ gì đó rất thực tế và tự phát là điều độc nhất ở New York. “Nó nắm bắt được tâm trạng của bộ sưu tập”.

Phiên bản sang trọng của Coach tồn tại trong khuôn khổ New York và thương hiệu này chưa bao giờ ngại thực hiện theo nghĩa đen trong vòng tay của thành phố sáng lập. Mùa này, thương hiệu rõ ràng đã cúi đầu trước kinh đô thời trang Mỹ với những nét quyến rũ mô tả chân thực những chiếc taxi, táo, bánh quy xoắn, cốc “I Love NY”, bưu thiếp NYC, Tòa nhà Empire State và Tượng Nữ thần Tự do. Chúng treo lủng lẳng trên những chiếc túi Tabby chần bông và cả túi xách Soft Empire Carryall; đôi khi, chúng cũng được kết hợp với mũ New York Yankees từ Kỷ nguyên mới. “Chúng tôi có trụ sở tại New York và đón nhận nó”, Vevers viết. “Sự thoát ly thời trang không phải là phong cách của chúng tôi”. Tại tòa nhà James B. Duke, Coach tôn vinh những thiết kế mang đúng bản chất lâu năm của nhà mốt.

