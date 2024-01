Cách diện đẹp áo khoác dáng dài trong những ngày buốt giá

Những ngày giá rét, thay vì áo khoác dáng ngắn trẻ trung, gọn gàng, phái đẹp có xu hướng lựa chọn các thiết kế dài và dày dặn hơn. So với áo dáng ngắn, áo dáng dài có thể không “hack” tuổi bằng, song chắc chắn không hề thua kém về độ thanh lịch, sang chảnh.

Dưới đây là 4 gợi ý áo khoác dáng dài cực hợp với thời tiết lạnh giá và cách mặc đẹp chi tiết cho từng thiết kế, giúp bạn gái không còn lúng túng mỗi khi phối đồ xuống phố.

Áo dạ

Không ít quý cô chỉ chực chờ tới khi trời lạnh để diện áo dạ dáng dài. Thiết kế cổ điển song luôn dẫn đầu danh sách về độ ấm áp và sang trọng rất được lòng phái đẹp khi gió về. Với đặc trưng dài, dày dặn và lịch sự, áo khoác dạ có thể diện cả đi làm lẫn đi chơi, có thể mix từ váy liền đến các set quần áo riêng rẽ. Muốn có bộ cánh đẹp và nhanh gọn, bạn gái chỉ cần khoác áo dạ dài bên ngoài váy liền gọn gàng, thêm boots hoặc giày cao gót. Muốn phong cách hơn đôi chút, bộ đôi áo len mix quần jeans hoặc áo len mix chân váy mini, thêm boots tới gối sẽ giúp bạn trở nên sành điệu, nổi bật.

Áo phao

Tuy độ sang trọng không so được với áo dạ song áo phao dáng dài cũng rất được lòng phái đẹp khi nền nhiệt độ xuống thấp. Áo phao dáng dài được yêu thích bởi khả năng giữ ấm vô địch cũng như đặc tính nhẹ nhàng, thoải mái, có thể khoác lên người cả ngày, phù hợp với các bạn gái diện đi du lịch, dã ngoại hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Muốn mặc đẹp áo phao dáng dài, chị em nên ưu tiên các thiết kế màu sáng, có đai thắt linh động và mix cùng các trang phục như quần jeans, quần nhung, áo len cổ lọ, giày sneaker hoặc boots da ấm áp. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn áo phao dáng dài qua gối thay vì độ dài lửng lơ ngang bắp đùi hoặc chạm gối. Đó là những kiểu áo dễ cộng tuổi hơn cả.

Áo lông

Áo lông dáng ngắn năm nay rất được phái đẹp ưa chuộng song áo lông dáng dài cũng không kém cạnh. Là một trong những item đi đầu về độ sang xịn, áo lông càng được phái đẹp ưu ái hơn khi trời lạnh. Với đặc trưng là các lớp lông mềm mịn, bồng bềnh, kết hợp thiết kế dáng dài sành điệu, áo khoác lông mang đến cho người mặc diện mạo tiểu thư, sang chảnh cùng nhiều gợi ý mix match đa dạng. Năm nay, muốn diện áo lông dáng dài vừa sang vừa trẻ, hãy kết hợp cùng áo blouse, chân váy mini và boots dài. Set trang phục gọn gàng, tôn dáng sẽ khiến áo lông già dặn trở nên trẻ trung, ưa nhìn.

Áo tweed

Phái đẹp không còn xa lạ với áo khoác tweed dáng lửng đang thịnh hành. Với áo tweed dáng dài, việc phối đồ đòi hỏi nhiều công sức hơn đôi chút, song thành quả thu được sẽ cực kỳ xứng đáng nếu bạn chịu đầu tư. So với áo tweed dáng ngắn, lửng, áo tweed dài có độ che phủ cơ thể lớn hơn, do đó dễ dàng giấu đi những khuyết điểm hình thể bạn chưa ưng ý. Để diện đẹp item này, bạn gái nên ưu tiên các trang phục đơn sắc, màu nền nã như trắng hoặc đen. Các thiết kế váy liền hoặc chân váy có độ dài nhỉnh hơn so với áo khoác, các mẫu sơ mi, blouse, áo có cổ cao hơn so với phần cổ áo khoác được cho là những item giúp bạn khoe trọn vẻ đẹp của áo tweed cũng như set đồ diện bên trong. Đây cũng trang phục được các quý cô công sở yêu thích hàng đầu bởi tính sang trọng, cổ điển.

