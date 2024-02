Các nhà thiết kế trẻ nổi trội tại Tuần lễ thời trang New York

Bishme Cromartie

Bishme Cromartie, một người gốc Baltimore, Maryland phát hiện ra niềm đam mê thời trang của mình khi mới 8 tuổi khi anh bắt đầu phác thảo các thiết kế của mình. Với sự hướng dẫn ban đầu về cách may vá của dì, anh nhanh chóng chuyển sang sử dụng máy may và bắt đầu may quần áo. Phần còn lại là lịch sử.

Kể từ khi bắt đầu kinh doanh dòng quần áo của mình, phong cách của Cromartie đã phát triển theo hướng gợi cảm, bóng bẩy và sang trọng. Cromartie cũng góp mặt trong Project Runway Season 17 và giành chiến thắng Project Runway All-Stars Season 20. Hãy nhớ theo dõi màn ra mắt NYFW của Cromartie vào thứ Ba, ngày 13 tháng 2.

Callas Milano

Được sản xuất tại Ý, thương hiệu này được lấy cảm hứng từ "phong cách sang trọng và thiết thực của người Milanese", Marco Panzeri và Jan-Hendrik Schlottmann, người sáng lập Câllas Milano, nói trong tuyên bố sứ mệnh của họ. Quần áo theo phong cách thập niên 70 được tạo mẫu, cắt và may tại nhà máy Soncino do gia đình sở hữu và điều hành, nơi Panzeri làm việc cùng mẹ anh. Schlottmann đưa khía cạnh kinh doanh vào nhãn hiệu, là một nhà điều hành thời trang gốc Đức với kiến ​​thức sâu rộng về thế giới xa xỉ.

Colleen Allen

Năm 19 tuổi, Colleen Allen thành lập nhãn hiệu thời trang của mình với hy vọng tìm được tiếng nói và tầm nhìn của mình cho tương lai thời trang. Cô theo học Trường Thiết kế Parsons và cũng dành thời gian làm việc dưới sự hướng dẫn của Wes Gordon. Các bộ sưu tập quần áo nam của cô trước đây được coi là có phần lạc hậu, với bộ sưu tập năm 2020 của cô đi kèm với việc khám phá các yếu tố của đa vũ trụ.

Jane Wade

Đưa ra câu thần chú “thu hẹp khoảng cách giữa trang phục đi làm và trang phục công sở” trên trang web của thương hiệu, Jane Wade là nhà thiết kế trang phục nữ đương đại có trụ sở tại Thành phố New York. Trang phục của cô ấy, mặc dù kết hợp các kỹ thuật bảo hộ lao động truyền thống, nhưng lại có nét mạo hiểm khiến chúng trở thành NSFW. Nhãn này gần đây đã được giới thiệu trong The Cut như một phần của phong cách thẩm mỹ "commuter-core" đang phát triển.

Meruert Tolegan

Meruert Tolegen, một người gốc Kazakhstan, nhập cư vào Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ và không phải lúc nào thời trang cũng là mục tiêu nghề nghiệp của cô. Sau khi theo đuổi ngành sinh học, cuối cùng cô chuyển sang thời trang sau khi được truyền cảm hứng nghệ thuật khi dành thời gian với ông bà và lấy ý tưởng từ nội thất khu vườn và ngôi nhà của họ. Vào năm 2020, Meruert quyết định bắt đầu tạo ra dòng sản phẩm dành cho nữ của mình trước khi ra mắt tại Paris hai năm sau đó. Các buổi trình diễn NYFW Thu Đông 2024 sẽ đánh dấu lần ra mắt sàn diễn của cô tại Big Apple.

