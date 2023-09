Burberry ra mắt loạt sản phẩm tiếp quản thành phố "Burberry Streets"

Burberry sẽ mang đặc tính vượt thời gian của mình đi khắp thế giới như một phần của chương trình “Burberry Streets” mới được công bố: “một loạt hoạt động tiếp quản nhằm tôn vinh nghệ thuật khám phá tại các thành phố trên toàn thế giới”. Dự án kinh doanh đường phố đầu tiên của Burberry diễn ra ngay trước Tuần lễ Thời trang london; nhãn hiệu sang trọng này sẽ hợp tác với Norman's Cafe được yêu thích ở Bắc London để mang đến trải nghiệm ăn uống đặc biệt, mang thương hiệu, đẳng cấp.

“Trải nghiệm, sắp đặt và sự kiện sẽ diễn ra khắp thành phố, mỗi sự kiện đều thể hiện dấu ấn của thương hiệu, chẳng hạn như màu xanh hiệp sĩ theo mùa, họa tiết hoa hồng và Thiết kế Hiệp sĩ cưỡi ngựa mới được xác định lại”, Burberry giải thích về sáng kiến ​​mới trong thông cáo báo chí.

Burberry sẽ mang thương hiệu của mình vào nội thất và dịch vụ của Norman's, đồng thời hợp tác với nhà hàng để xây dựng thực đơn độc quyền. Ngoài ra, xe tải chở đồ ăn của Burberry x Norman sẽ đi vòng quanh Quảng trường Duke of York và 180 Strand trong suốt Tuần lễ Thời trang. Hiệp sĩ cưỡi ngựa sẽ xuất hiện trong các bản phác thảo bằng phấn trên các lối đi trong công viên, và các biểu tượng ngôi nhà khét tiếng của Burberry cùng với biểu tượng in hoa hồng mới của Daniel Lee sẽ được dán khắp London; Những chiếc taxi màu đen của London thậm chí còn được bọc trong những hình in quyến rũ.

Sự ra mắt của Burberry Streets cũng phù hợp với bộ sưu tập Mùa đông 2023 của Lee – bộ sưu tập đầu tiên của nhà thiết kế với nhà mốt – hiện có sẵn để mua sắm tại các cửa hàng và trực tuyến. “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy bộ sưu tập đầu tiên của Daniel có mặt tại cửa hàng và trực tuyến”, CMO Rod Manley của Burberry chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “Với trang web được thiết kế lại, các nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ sản phẩm và nhãn hiệu cũng như việc ra mắt sáng kiến ​​Burberry Streets toàn cầu tại thị trường quê nhà, chúng tôi mong muốn được chia sẻ thế giới Burberry mới với các khách hàng của mình”.

