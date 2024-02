Burberry của những người thích phiêu lưu và du ngoạn thành phố

Burberry đã trở thành show diễn được mong đợi nhất tại Tuần lễ thời trang London. Kể từ khi được bổ nhiệm, Daniel Lee đã tân trang lại những tác phẩm kinh điển của Anh với hình dáng tươi mới, màu sắc táo bạo và chúng ta phải nói rằng, anh đã thành công. Nhà thiết kế người Anh đã tổ chức buổi trình diễn lần thứ ba để khép lại Tuần lễ thời trang London, quay trở lại Công viên Victoria mang tính biểu tượng của thủ đô nước Anh, nơi trưng bày bộ sưu tập trước đó của anh vào tháng 9. Show diễn đón chào sự hiện diện của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Skepta, Little Simz và Central Cee. Các ngôi sao Hollywood cũng tỏa sáng rực rỡ với Barry Keoghan và Jonathan Bailey trong đám đông khán giả.

Địa điểm tổ chức được lót bằng sỏi màu xanh lá cây mô phỏng cỏ đang mọc, lót những chiếc đệm quá khổ sang trọng như những đám mây. Ánh đèn mờ đi trong sự chờ đợi, thắp sáng sàn diễn Thu/Đông 2024 với ca khúc “You Know I'm No Good” của Amy Winehouse bùng nổ khắp không gian khi các người mẫu sải bước trong trang phục in ca-rô mới mẻ và phong cách Burberry tinh tế. Cũng giống như Xuân/Hè 2024, Lee lấy cảm hứng từ môi trường tự nhiên độc đáo của nước Anh, pha trộn niềm đam mê phong cách outdoor của mình với tinh chất bảo vệ giúp bạn luôn an toàn và yên tâm.

Áo khoác là tên của món đồ gây chú ý nhất cho FW24, Lee đã thiết kế phồng chúng lên và thu nhỏ chúng lại bằng lớp lông được cắt tỉa, da dẻo dai và lớp hoàn thiện bằng nylon. Bộ sưu tập mang đến cảm giác thường ngày, với vẻ ngoài chuyển đổi từ ngày sang đêm qua những bộ vest có sọc, áo sơ mi mỏng và trang phục dạ hội. Những đặc điểm dễ nhận biết của thành phố đã được thể hiện xuyên suốt, được xem trước trên áo khoác bomber phồng, quần hộp có khóa kéo, hàng dệt kim sờn,... Trong khi Lee đã trở thành đồng nghĩa với màu xanh lam của Burberry, anh ấy đã ra mắt mẫu này với màu nâu mốc, màu vàng nhạt và màu đỏ lệch tâm.

Tầm nhìn vô hạn của nhà thiết kế dành cho Burberry tiếp tục được mở rộng, chứng tỏ rằng ông có thể là người thay đổi mọi thứ cho gã khổng lồ thời trang đã tồn tại hàng thế kỷ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]