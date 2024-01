Bộ sưu tập tôn vinh bản chất lão hóa của con người

Yohji Yamamoto đang kêu gọi mọi người hãy hòa mình vào bản chất con người và đừng vội vã trong cuộc sống. Bộ sưu tập Thu Đông 2024 POUR HOMME của nhà thiết kế 80 tuổi làm thời gian trôi chậm lại trong một ngành tập trung vào việc tăng tốc, tìm kiếm những xu hướng mới nhất và làm nổi bật giới trẻ.

Yamamoto gắn bó với truyền thống. Sinh ra trong Thế chiến thứ hai, nhà thiết kế nhớ lại “bóng tối” ngày xưa. Kể lại những kỷ niệm của mình với điếu thuốc đang cháy trên tay ở hậu trường, nhà thiết kế giải thích cách ông ấy mời những người bạn khác nhau của nhà mốt để dẫn dắt buổi biểu diễn. Bắt nguồn từ lịch sử, truyền thống và gia đình, bộ sưu tập kể câu chuyện về việc tận hưởng khoảnh khắc thay vì để những khoảnh khắc trôi qua. Từ Wim Wenders đến Norman Reedus, những người mẫu ở nhiều lứa tuổi khác nhau, già trẻ, cao thấp, nam nữ bước đi theo từng cặp như thể họ là một gia đình đang cùng nhau đi dạo.

Từ những chiếc áo khoác bồng bềnh cho đến những chiếc áo khoác hình hộp có những câu tuyên bố như “YoYo yêu màu đen. Đồ lót của bạn có màu đen không? Nó có trong suốt không?”, nhà thiết kế gợi lên sự tự do ngôn luận bằng những thông điệp khó hiểu và vô nghĩa được khâu trên các mảnh ghép. May đo và trang phục veston tiếp tục tìm đường xuất hiện trên sàn diễn dưới dạng áo khoác oversized, blazer và váy tổng thể. Các người mẫu bước đi dưới ca khúc “Creep” của Radiohead cũng như phiên bản chậm lại của ca khúc “Levitation” của Dua Lipa và một phiên bản của “The Little Drummer Boy”. Tất cả những bài hát này đã được chọn để tạo ra một khung cảnh nhẹ nhàng và yên tĩnh. Trong khi nhiều nhà thiết kế sử dụng âm nhạc để nhấn mạnh bộ sưu tập thì Yamamoto muốn trang phục nổi bật và âm nhạc chỉ đơn thuần là nhạc nền.

