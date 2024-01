Bộ sưu tập Louis Vuitton Thu Đông 2024 của Pharrell ấn tượng với sự xa hoa, tinh tế

Kết thúc buổi trình diễn Pre-Fall 2024 tại Hồng Kông, một buổi trình diễn đáng xem, Pharrell Williams trở lại với một buổi trình diễn ấn tượng khác về bộ sưu tập mới nhất của mình. Bắt đầu buổi trình diễn chính thức đầu tiên của Tuần lễ thời trang Paris cho mùa Thu/Đông 2024, Pharrell đưa khán giả đến Fondation Louis Vuitton để giới thiệu buổi trình diễn thứ ba của mình cho nhà mốt.

Tiếp tục chủ đề LVERS - cầu nối giữa Virgina và Paris - Pharrell tiếp tục đẩy tiêu chuẩn lên cao hơn. Người ta không thể quên buổi biểu diễn đầu tay của Pharrell đã thu hút mọi ánh nhìn và sau đó là buổi biểu diễn ở Hồng Kông của anh với đường chân trời đáng nhớ làm nền và màn trình diễn máy bay không người lái để kết thúc chương trình. Trước buổi biểu diễn, Pharrell đã giới thiệu bộ sưu tập trên trang Instagram Skateboard của mình với nhiều họa tiết cao bồi western. Từ những chiếc mũ cao bồi với biệt danh LVERS đặc trưng cho đến đôi bốt Timbaland có chữ lồng, Pharrell xuất hiện để đưa những món đồ chủ lực của Mỹ và hip-hop vào thời trang cao cấp. Giấy mời biểu diễn đi kèm với một chiếc kèn harmonica, một phụ kiện quan trọng thường gắn liền với hình ảnh nổi tiếng của chàng cao bồi.

Các họa tiết đồng quê và western được đưa lên sàn diễn khi Pharrell đi sâu hơn vào nguồn gốc của tủ quần áo western của Mỹ. Với việc du lịch là trọng tâm của nhà mốt, việc khám phá nguồn gốc của quần áo workwear chiếm vị trí trung tâm khi nó được biến thành hội chợ savoir của Louis Vuitton. Thông qua kỹ thuật thêu và thủ công, bộ sưu tập làm nổi bật hình tượng chính của trang phục western của Mỹ. Pharrell tôn vinh trang phục workwear vốn có trong tủ quần áo western của Mỹ bằng cách khuếch đại những phong cách từ denim đến áo khoác blanket cho đến Buffalo Check và quần Tây bắt nguồn từ thẩm mỹ cao bồi. Phong cách Louis Vuitton phát triển cùng phong cách ăn mặc sang trọng của western nước Mỹ, nổi bật với áo sơ mi cao bồi, kiểu dáng của quần áo workwear có đính cườm và trang trí.

Tập trung vào chủ đề western của nước Mỹ, bộ sưu tập hợp tác với nghệ sĩ đến từ các quốc gia Dakota và Lakota trên các phụ kiện và thậm chí cả phần dàn dựng và nhạc nền của chương trình. Bộ sưu tập được thực hiện bởi giám đốc sáng tạo Dee Jay Two Bears. Các nghệ sĩ cũng hợp tác tạo ra túi Speedy, túi xách và túi du lịch, được thêu biểu tượng Hoa Dakota. Giữ đúng phong cách thẩm mỹ của quần áo workwear Mỹ, sự hợp tác giữa Timberland đã chứng kiến ​​những đôi giày workwear mang tính biểu tượng được diễn giải qua lăng kính sáng tạo của Louis Vuitton. Từ mũ cao bồi cho đến mũ da và găng tay được trang trí bằng khóa và đá quý thể hiện phong cách bảnh bao của thảo nguyên, show diễn còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ biểu diễn người bản địa Mỹ. Tất nhiên, Pharrell đã nhúng tay vào phần nhạc nền độc đáo bao gồm các tác phẩm gốc như “The Spirit of Saturday Night Live” của Native Voices of Resistance x Pharrell Williams, “Good People” của Mumford & Suns và Pharrell cũng như “Shotgun Wedding” của Pharrell và Jelly Roll và "Doctor" của Pharrell và Miley Cyrus.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]