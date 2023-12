Bao lâu bạn nên thay áo lót mới bao lâu một lần?

Vì vậy, bao lâu thì chúng ta nên thay áo ngực hàng ngày?

Câu trả lời ngắn gọn: Khoảng sáu đến tám tháng một lần tuy nhiên có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi xác định xem đã đến lúc phải nâng niu chiếc áo lót trung thành của bạn hay chưa.

Nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tần suất bạn sử dụng cùng một chiếc áo ngực, liệu đó có phải là sản phẩm chất lượng tốt hay không, cách bạn giặt, kích cỡ ngực, chất liệu vải,... Áo ngực của bạn sẽ bền trong 100 lần mặc và 100 lần giặt. Nếu bạn mặc và giặt cùng một chiếc áo ngực mỗi ngày, nó sẽ kéo dài được khoảng ba tháng. Nhưng nếu bạn luân chuyển giữa một vài chiếc áo ngực khác nhau, thời gian sử dụng đó có thể kéo dài đến một năm, thậm chí có thể lâu hơn một chút.

Thật không may, những người có bộ ngực lớn hơn có thể thấy rằng họ phải thay áo ngực với tốc độ nhanh hơn, tất cả việc nâng vật nặng (theo nghĩa đen) gây áp lực lên chất liệu và cấu trúc nhưng đầu tư vào một chiếc áo ngực chất lượng cao ngay từ đầu có thể đảm bảo tuổi thọ dài hơn. Nếu bạn có một chiếc áo ngực yêu thích, hãy cân nhắc mua một hoặc hai chiếc dự phòng để không phải thường xuyên mặc một chiếc áo giống nhau. Xoay qua ba chiếc áo lót giống hệt nhau sẽ có nghĩa là bạn sẽ ít phải thay chúng thường xuyên hơn.

Một số dấu hiệu đã đến lúc thay thế chiếc áo ngực của bạn?

Nhìn chung, các chuyên gia lưu ý rằng bạn sẽ biết đã đến lúc phải thay áo ngực khi bạn không còn cảm thấy bộ ngực của bạn được hỗ trợ nữa. Nhưng cũng có một số dấu hiệu cần chú ý nếu bạn không chắc chắn lắm.

Dây đeo và dây đai quá lỏng lẻo. Khi bạn mua một chiếc áo ngực mới, dây đeo phải có cảm giác vừa khít khi kẹp vào hàng móc và mắt lỏng nhất để khi chất liệu bắt đầu giãn ra, bạn có thể thắt chặt dần dần bằng cách di chuyển đến hàng móc tiếp theo.

Nếu áo ngực của bạn có móc và mắt ở phía sau và bạn đang ở trên móc chặt nhất, điều đó báo hiệu rằng bạn có thể đã gần đến cuối dây. Khi bạn đã ở đó và áo ngực căng ra thêm một chút, áo ngực của bạn sẽ không còn đủ khả năng nâng đỡ và đã đến lúc phải thay. Điều tương tự cũng áp dụng cho dây đeo vai và thậm chí cả cốc ngực. Nếu dây đai lỏng lẻo và trượt khỏi vai bạn, ngay cả khi đã thắt chặt hoặc cốc ngực quá chật hoặc quá lỏng, thì đã đến lúc bạn nên thay áo ngực.

Để có được sự thoải mái tối ưu, áo ngực của bạn phải nâng đỡ và nâng mô ngực của bạn. Bạn có thể biết liệu mình có đang được hỗ trợ hay không bằng cách nhìn vào gương của mình, điểm đầy đặn nhất của bộ ngực phải nằm ở điểm giữa khuỷu tay và vai của bạn. Nếu áo ngực của bạn không còn nâng đỡ mô vú của bạn nữa, thì đã đến lúc bạn cần thay chiếc áo nội y này.

Một số vật liệu có bền hơn những vật liệu khác không?

Giống như hầu hết mọi thứ, bạn đầu tư vào chiếc áo ngực có chất lượng tốt hơn ngay từ đầu thì nó sẽ tồn tại lâu hơn. Cả bốn chuyên gia đều đồng ý rằng chất lượng có lẽ quan trọng hơn việc tìm kiếm loại vải cụ thể, nhưng có một số lưu ý chung khi nói đến chất liệu mà bạn cần lưu ý. Sợi tổng hợp (ví dụ: nylon, polyester) thường bền hơn so với sợi tự nhiên (ví dụ: bông, lụa) vì yêu cầu chăm sóc chúng ít khắt khe hơn”. Thật vậy, một số chất tổng hợp đã được tạo ra đặc biệt để ưu tiên độ bền. Tuy nhiên, các vật liệu có trọng lượng nhẹ hơn do cấu trúc của chúng có thể phân hủy nhanh hơn. Hãy nghĩ đến những loại vải mềm, lưới co giãn hoặc sợi nhỏ.

Những cách tốt nhất để giúp kéo dài tuổi thọ của áo ngực của chúng ta là gì?

Bất kể bạn chọn chất liệu gì, có nhiều cách giúp bạn kéo dài tuổi thọ của chiếc áo ngực yêu thích để không thấy mình cần phải làm mới ngăn kéo trên cùng ba tháng một lần.

Bạn càng giặt áo ngực ít thì chúng sẽ giữ được hình dạng lâu hơn. Cách tốt nhất để giặt áo ngực là giặt tay và phơi phẳng để khô. Nếu bạn chọn sử dụng máy giặt, hãy đặt áo ngực vào túi giặt đồ lót để bảo vệ chúng. Chọn nước mát hoặc ấm và xà phòng nhẹ. Không vắt hoặc xoắn áo ngực để loại bỏ nước thừa.

Hãy trải phẳng áo lót của bạn hoặc treo chúng trên dây cho khô. Và nếu bạn treo áo ngực, hãy treo chúng bằng dây đeo vai. Dây đai có thể được điều chỉnh dễ dàng hơn khi chúng giãn ra, trong khi dải dưới cùng có thể chỉ có ba hoặc bốn móc. Không bao giờ nên cho áo ngực vào máy sấy vì nhiệt sẽ có hại cho vải và các chi tiết trang trí. (Đây cũng là lý do các chuyên gia về vải khuyên bạn nên giữ cho quần legging và áo len của bạn không bị khô).

Lưu trữ áo ngực đúng cách: Bạn nên cất áo ngực đứng trong ngăn kéo với phần cúp xếp chồng lên nhau để giúp áo ngực của bạn giữ được hình dạng. Đừng bao giờ gấp chúng lại hoặc vo tròn chúng lại.

Xoay vòng từ hai đến bốn chiếc áo ngực cùng một lúc. Áo ngực sẽ giãn ra khi bạn mặc chúng, vì vậy, việc chuyển đổi giữa một vài chiếc sẽ giúp vải trở lại hình dạng ban đầu trước khi bị kéo căng trở lại. Mua nhiều chiếc áo ngực yêu thích của bạn để bạn có thể xoay qua lại mà không mất đi sự thoải mái.

