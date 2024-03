"Bạch Tuyết màn ảnh" có cảnh nóng gây sốt: Body thanh mảnh, da trắng sứ mặc gì cũng đẹp

Han So Hee là một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc cuốn hút, gương mặt đẹp. Hiện tại, cô nàng đang gây chú ý với chuyện tình cùng nam diễn viên Ryu Jun Yeol - tài tử trong bộ phim Reply 1988. Trước đó, Han So Hee từng tham gia nhiều dự án điện ảnh và nhận được nhiều phản ứng tích cực, người đẹp cũng không ngại việc đóng cảnh nóng, đơn cử như diễn xuất cùng Song Kang trong Nevertheless hay khoảnh khắc cởi áo trong My Name.

Han So Hee sở hữu nhiều cảnh nóng trong sự nghiệp.

Cô được khen là luôn cố gắng thử thách bản thân trong từng vai diễn.

Bên cạnh khả năng diễn xuất thì Han So Hee cũng được chú ý nhiều bởi gu thời trang, ăn mặc của bản thân. Sở hữu làn da trắng mịn màng cùng vóc dáng thanh mảnh, hầu như không có phong cách nào có thể làm khó cô nàng. Thời gian gần đây, người đẹp thích việc tạo dáng khác biệt, đi cùng lối trang điểm mắt dưới đậm, tạo cái nhìn "bết bát" nhưng vẫn thu hút. Nếu không phải là Han So Hee, hiếm ai có thể thử cách vẽ mắt như thế mà vẫn đẹp.

Người đẹp thử nghiệm cách trang điểm, tạo dáng độc lạ.

Với làn da trắng mịn, Han So Hee dễ dàng chinh phục phong cách "khó nhằn".

Với gu ăn mặc cá nhân, Han So Hee hầu như chỉ đi theo hướng thanh lịch, sang trọng cùng cách thiết kế kín đáo, nếu có hở thì chỉ là khoe tay, vai trần... song cô cũng không ít lần gây chú ý khi xuất hiện trên tạp chí với những bộ cánh gợi cảm.

Han So Hee sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, làn da trắng mịn.

Cô là gương mặt đại diện, người mẫu của nhiều nhãn hàng.

Chân dài xuất hiện với hình ảnh khác biệt trên tạp chí.

Khi tham dự sự kiện, người đẹp hầu như luôn tiết chế trong cách trang điểm hay sử dụng phụ kiện, đeo trang sức, chính sự đơn giản lại hợp với thần thái của cô và khiến công chúng chú ý ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện.

Tham dự sự kiện, cô chọn hình ảnh thanh lịch.

Khoảnh khắc của Han So Hee tại show Dior mới đây gây chú ý.

Người đẹp được ví như "nữ thần" với làn da trắng phát sáng.

