Á hậu Huyền My: "Khi Hoa, Á hậu làm MC truyền hình, danh hiệu chỉ một là lợi thế..."

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995, đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Hiện tại, cô đang là MC, BTV Thể thao của truyền hình K+. Thời điểm mới đăng quang, Huyền My nhận được nhiều lời khen về sắc vóc với chiều cao 1m74 cùng 83–62–93cm. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào cùng thân hình săn chắc, quyến rũ. Không chỉ nổi tiếng trong nước, nhan sắc của Huyền My còn nhiều lần được báo nước ngoài tung hô khi xuất hiện trên khán đài, cổ vũ cho một số trận đấu.

Trang Sohu từng đăng tải một bài viết về Huyền My với tiêu đề: "Gương mặt của Cổ Lực Na Trát, vòng 1 của Liễu Nham, đôi chân của Đường Yên - người đẹp Việt Nam này có tất cả". Năm 2020, Huyền My cũng có mặt trong đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Huyền My tiết lộ: "Nhiều khán giả cho rằng Huyền My dường như vắng bóng ở trong thị trường giải trí nhưng thật ra không phải thế. My chỉ đang chuyển sang một lĩnh vực khác mà thôi. Hiện My đang là BTV, MC tại phòng thể thao của truyền hình K+ và cũng mới khai trương một spa làm đẹp. Đây cũng là ý tưởng My đã ấp ủ từ lâu. My rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Được làm việc trong một tập thể trẻ trung, năng động, hòa đồng. Được chăm chút cho cơ sở kinh doanh của riêng mình".

Không chỉ sở hữu lượng fan từ thời điểm đăng quang Á hậu. Sau khi trở thành BTV, MC thể thao, Huyền My có thêm nhiều khán giả, người hâm mộ mới. Đặc biệt là các fan của môn thể thao vua nói chung và giải ngoại hạng Anh nói riêng.

Nhan sắc của Huyền My được khen ngày càng đẹp và thăng hạng theo thời gian.

Trước đó, Huyền My từng có kinh nghiệm đứng trên sàn diễn thời trang từ khi mới 15-16 tuổi, với lối catwalk chuyên nghiệp, uyển chuyển và được đánh giá cao bởi kỹ năng ứng xử, giao tiếp khéo léo, dạn dĩ trước ống kính truyền thông. Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc: "Tại sao Huyền My không theo đuổi con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp?".

Huyền My cười đáp: "Gia đình My rất thích thể thao. Bản thân My rất hiếu động từ nhỏ. My biết bơi từ khi 5-6 tuổi, tham gia CLB Wushu của trường từ lớp 1. Trước khi làm việc tại K+, có anh BTV lão làng đã nói với My rằng: 'Tiếp xúc với bố em và em là biết ngay em có gen thể thao'. Vì thế, khi về làm việc tại phòng thể thao K+, My thấy mình đúng là 'như cá gặp nước'. Em trai My cũng rất mê thể thao, đặc biệt là cầu lông. My tranh thủ khoe một chút là em My vừa vô địch đôi nam giải cầu lông Sinh viên khu vực London và được đại diện du học sinh tại Anh tham dự giải vô địch cầu lông người Việt toàn châu Âu tổ chức tại Đức. Còn My hiện tại thì rất đam mê bộ môn golf. Hàng tuần, My đều cố gắng thu xếp để ra sân, ít nhất là 1 lần 1 tuần. Có thể nói, golf là 'chân ái' của My".

Từ người mẫu đến Á hậu và hiện tại là MC, BTV truyền hình, đối với Huyền My, ngoại hình đẹp là lợi thế trong mọi công việc, nhất là khi xuất hiện trước hàng triệu khán giả. Bên cạnh đó, kiến thức chuyên môn vẫn là yếu tố quyết định tất cả.

Là một người đẹp sở hữu phong cách thời trang điệu đà, nữ tính, không kém phần quyến rũ nhưng hiện nay, style ăn mặc của Huyền My đã có nhiều sự thay đổi. "Làm chương trình thể thao nên phong cách không được phép “bánh bèo”. Yêu cầu là phải khỏe khoắn, năng động pha một chút gợi cảm. Còn ngoài đời thì mình ăn mặc đa phong cách hơn. Tuy nhiên, có thể do tính chất công việc mà My sẽ ưu tiên cho những trang phục basic, đơn giản, dễ mặc, dễ phối với màu sắc trung tính.

Làm BTV, MC thể thao thì chuyện vui cũng có rất nhiều. Ví dụ bạn dẫn hoặc My đọc nhịu khi ghi hình khiến cả team cười chảy nước mắt. Sự cố lớn thì chưa nhưng khi mới làm My cũng gặp khó khăn khi chọn trang phục phù hợp. Có khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi nhưng bộ đồ đó không phù hợp thì My lại phải nhờ trợ lý chuyển một bộ đồ khác đến đài".

Gắn bó với đài K+ được gần 3 năm, Huyền My chia sẻ thêm về những đặc thù trong công việc. Hàng tuần, Huyền My dẫn khoảng 3 bản tin trưa và 1 buổi bình luận trực tiếp đêm thứ 7. Cô phải đến trước khoảng 2-3h để makeup, sau đó tổng hợp thông tin, viết lời dẫn. Riêng thứ 7, các trận đấu thường diễn ra vào 3 khung giờ khác nhau, nên thời gian làm việc của Huyền My sẽ kéo dài từ 15h chiều đến 1h sáng hôm sau.

"Bóng đá nói chung và đặc biệt là giải Ngoại hạng Anh chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Vì thế dù chuẩn bị kỹ đến đâu cũng không thể lường trước được các tình huống có thể xảy ra. Song, My không coi đó là khó khăn mà chỉ là đặc thù công việc", Huyền My cho biết.

Hiện tại, khá nhiều hoa, á hậu chuyển hướng sang công việc MC, BTV tại các đài truyền hình, được coi là xu hướng. Không hào nhoáng như showbiz, nghề này đòi hỏi sự dấn thân, hy sinh và trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ. Thế nên, không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi.

Huyền My nêu quan điểm: "Thực ra, tính chất công việc của My cũng rất bận rộn nên My không có quá nhiều thời gian theo dõi nhiều chương trình khác nên khó nói đây có phải là xu hướng hay không. Tuy nhiên dù là hoa hậu, á hậu muốn trở thành MC, BTV truyền hình thì cũng phải trải quá trình tuyển dụng nghiêm ngặt vì các đài vẫn phải đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu. Danh hiệu chỉ là một lợi thế".

