7 sự cố thời trang ồn ào "đáng quên" trên thảm đỏ

Những người nổi tiếng, họ cũng giống như chúng ta. Với những trang phục hở hang và những rủi ro ở hậu trường, không có gì ngạc nhiên khi những người nổi tiếng yêu thích của chúng ta gặp phải sự cố về trang phục trên thảm đỏ. Tại lễ trao giải Oscar năm 2024, Emma Stone dường như đã cười ngặt nghẽo trước màn trình diễn của Ryan Gosling đến mức cô cũng trở thành nạn nhân của một sự cố lớn về trang phục. Cho dù đó là để lộ trang phục định hình của họ, bật nút hay có thể là vô tình để lộ tất cả, chúng ta cùng tổng hợp những sự cố đáng nhớ nhất và tương đối NSFW trong tủ quần áo trên thảm đỏ.

Bella Hadid

Tại Liên hoan phim Cannes 2017, người mẫu Bella Hadid diện bộ trang phục màu hồng sa tanh và trang phục xẻ cao của Alexandre Vauthier trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhưng với những đường xẻ cao lại gây nguy hiểm lớn khi người mẫu vô tình để lộ nội y trên thảm đỏ.

Cameron Diaz

Cameron Diaz đã có khoảnh khắc Lọ Lem tại buổi ra mắt thảm đỏ của Charlie's Angels: Full Throttle vào năm 2003 khi giày của Diaz bị gãy ngay trước khi nữ diễn viên và các bạn diễn đặt chân lên thảm đỏ. Diaz được chụp ảnh chân trần cùng các bạn diễn Drew Barrymore và Lucy Liu.

Emma Watson

Năm 2009, trong buổi ra mắt phim Harry Potter và Hoàng tử lai ở London, Emma Watson khoe đôi chân thon gọn nhưng lại vô tình lọt vào tầm ngắm của người xem trên thảm đỏ cũng như các tay săn ảnh. Ngôi sao Harry Potter sau đó đã bật cười vì sự cố trang phục trong The Late Show Với David Letterman nói "Ít nhất tôi đã mặc đồ lót".

Chrissy Teigen

Trong bộ trang phục Yousek Akbar táo bạo với những đường xẻ cao được giữ với nhau bằng ghim an toàn, tác giả kiêm người mẫu Chrissy Teigen của Cravings đã vô tình làm nổi bật đám đông trên thảm đỏ trong Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ 2016. Teigen sau đó đã nói đùa về vụ việc thông qua một bài đăng trên Instagram với nội dung: "Xin gửi lời xin lỗi đến bất kỳ ai bị tổn hại về tinh thần hoặc thể chất bởi 'vùng cấm' của tôi", đồng thời gửi lời cảm ơn tới trung tâm tẩy lông bằng laser của cô ấy.

Jennifer Garner

Tại buổi ra mắt phim Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day ở Hollywood vào năm 2014, các tay săn ảnh đã nhanh chóng bắt gặp sự cố trong tủ quần áo của Jennifer Garner cùng với bạn diễn Steve Carell, may mắn thay, cô chỉ để lộ bộ đồ định hình của cô. Garner dường như không hề biết về sự cố nhưng vẫn bước xuống thảm đỏ thật phong cách.

Amanda Seyfried

Trong khi Amanda Seyfried bước lên thảm đỏ Lễ trao giải Critics' Choice năm 2023, chiếc váy Dior vàng của cô sẽ không giữ nguyên vị trí. Ngôi sao Dropout tiết lộ chiếc váy đã “bị rách và thực sự bị rách”. Trong khi nói chuyện với Access Hollywood, tay áo của Seyfriend đã thực sự xõa xuống khi cô ấy nói đùa: "Tôi chỉ định cởi váy thôi".

Emma Stone

Khi nhận giải Nữ diễn viên chính tại Lễ trao giải Oscar năm 2024 cho vai diễn Bella Baxter trong bộ phim giả tưởng Poor Things của Yorgos Lanthimos, Stone đã thông báo với khán giả trước bài phát biểu nhận giải: “Chiếc váy của tôi bị hỏng rồi. Tôi nghĩ nó xảy ra trong chương trình "I'm Just Ken" khi chỉ vào phần lưng áo váy peplum hiệu Louis Vuitton màu xanh nhạt của cô ấy bị rách.

