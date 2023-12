7 khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất làng điện ảnh năm 2023

Chiếc áo khoác da trong Return to Seoul

Màn ra mắt màn ảnh của Park Ji-min trong bộ phim Return to Seoul của đạo diễn Davy Chou thật đáng chú ý. Họa sĩ và nhà điêu khắc, hiện là diễn viên, hoàn toàn cam kết - có một cảnh cô ấy khiêu vũ một mình trong quán bar cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, từ góc độ thời trang, ngôi sao thực sự chính là chiếc áo khoác da màu đen cổ phễu theo phong cách thập niên 80 của cô, đánh dấu chương thứ hai của bộ phim và ngân nga đầy ý nghĩa và kỳ vọng. Về mặt thời trang cao cấp, nó gợi nhớ đến tác phẩm của Nicolas Ghesquière, nhà thiết kế trang phục nữ tại Louis Vuitton.

Mọi thứ trong Passages

'Một con gấu lạc lối, với rất nhiều sự quyến rũ là mô tả chiếc áo của Franz Rogowski trong Passages.

Bạn có thể tìm thấy những bộ quần áo đẹp nhất năm 2023 trong bộ phim ngắn gọn, gợi cảm, kéo dài 90 phút này lấy bối cảnh ở Paris. Franz Rogowski trong chiếc áo crop top họa tiết rồng với quần da báo, Adèle Exarchopoulos trong chiếc áo khoác da và váy ngắn kiểu cổ điển, hay Ben Whishaw trong chiếc áo len dây màu hải quân hợp lý. Điều làm cho trang phục trong bộ phim này trở nên tuyệt vời là chúng mang lại cảm giác hoàn toàn giống với trang phục mà các nhân vật sẽ mặc và phần lớn vẻ gợi cảm của bộ phim gắn liền với cảm giác từ trang phục. Nhà thiết kế trang phục Khadija Zeggaï nói rằng Sachs đã trao cho cô ấy “quyền tự quyết”. Những cảnh cuối cùng cho thấy Rogowski đạp xe trong chiếc áo khoác lông, áo sơ mi và thắt nơ thật sự tuyệt vời.

Phong cách lười biếng tối thiểu của Greta Lee trong Past lives

Một sự bình thường đầy lôi cuốn với quần và áo sơ mi của Greta Lee trong Past lives

Trang phục trong Past lives có thể không có vẻ gợi cảm, nhưng chúng cũng mang ý tưởng về quần áo ngoài đời thực mà các nhân vật thực sự mặc. Tủ quần áo của Greta Lee có những thứ bình thường nhưng lại gây ấn tượng. Ví dụ rõ ràng nhất là chiếc quần lửng và áo sơ mi sọc (mặc rộng, cổ tay cởi mở) cô mặc để đoàn tụ với người yêu thời thơ ấu mà cô đã không gặp sau 12 năm. Bộ trang phục này bằng cách nào đó vừa hoàn toàn không gây mất tập trung vừa mang lại vẻ ngoài tổng thể.

Bộ veston trong Rustin

Trong bộ phim tiểu sử Netflix này, Colman Domingo vào vai Bayard Rustin, người được bao quanh bởi những người đàn ông ăn mặc cực bảnh bao, bao gồm cả Martin Luther King Jr (do Aml Ameen thủ vai), mặc những bộ vest sắc sảo. Mặc dù Rustin mặc vest – đáng chú ý là chiếc áo hai mảnh ba nút màu be – nhưng anh ấy có xu hướng thích cởi áo khoác, mở cúc cổ áo sơ mi, thắt cà vạt trông lỏng lẻo. Phong cách mặc này được cho là mang âm hưởng của Barack Obama.

Tilda Swinton trong bộ váy Fendi trong The Eternal Daughter

Câu chuyện huy hoàng được thể hiện ngay cả trên hai bộ váy của Tilda Swinton trong The Eternal Daughter.

Khi được hỏi khoảnh khắc nổi bật trong The Eternal Daughter của Joanna Hogg là gì, nhà thiết kế trang phục Grace Snell kể lại câu chuyện huy hoàng về hai chiếc váy Fendi in họa tiết. Cả hai đều xuất hiện trong tác phẩm trước đây của Hogg với Snell, The Souvenir: trong bữa ăn sinh nhật, nhân vật trung tâm của phim, Julie, (do Honor Swinton Byrne thủ vai) đã đeo một chiếc mũ, và người mẹ trên màn ảnh của cô, Rosalind (do mẹ ngoài đời của cô thủ vai, Tilda Swinton), đang mặc chiếc còn lại. Hai chiếc váy chính xác này xuất hiện trở lại trong The Eternal Daughter - lấy bối cảnh nhiều năm sau với Swinton hiện đóng vai cả hai người phụ nữ - một lần nữa trong bữa ăn sinh nhật.

Tay áo của Emma Stone trong Poor Things

Tay áo của Emma Stone trong Poor Things iống như sinh vật dưới nước.

Bộ phim Poor Things của Yorgos Lanthimos với sự tham gia của Emma Stone trông giống như một buổi chụp hình thời trang tiên phong đầy vinh quang. Điều này hầu như không có gì đáng ngạc nhiên vì nhà thiết kế trang phục Holly Waddington nói với tạp chí Vogue rằng cô ấy lấy cảm hứng từ mọi thứ, từ áo khoác phồng Moncler và Courrèges của thập niên 60 cho đến những chiếc lồng và mủ cao su, và Lanthimos được cho là muốn tất cả là về “tay áo”. Tay áo của Stone rất lớn, phồng lên và nảy trên màn hình giống như một sinh vật dưới nước.

Áo khoác của Cailee Spaeny ở Priscilla

Một sự gần gũi được truyền tải qua trang phục trong Priscilla.

Trong Priscilla của Sofia Coppola, bộ phim cùng tên do Cailee Spaeny thủ vai, có khoảng 120 bộ trang phục tùy chỉnh để bạn thưởng thức. Nhà thiết kế trang phục Stacey Battat cho biết chiếc áo khoác có thắt lưng tuyệt vời với những chiếc cúc tròn bằng kim loại này là “một trong số ít những món đồ cổ điển mà chúng tôi tìm thấy và thuê từ một cửa hàng trang phục ở Toronto”.

Nhà thiết kế trang phục của phim cho biết:“Đó là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời và họ chia sẻ sự thân mật mà tôi cảm thấy thực sự quan trọng để truyền tải qua trang phục.” Để tái hiện lại chiếc váy cưới của Priscilla, Battat đã làm việc với Chanel và với Valentino để thiết kế bộ tuxedo của Elvis. Battat cho biết kiểu dáng Priscilla yêu thích của cô là một chiếc váy màu xanh nhạt có nơ mà cô mặc khi Elvis đưa cô đi mua sắm, trong đó anh khuyên cô nên chọn “tóc đen và trang điểm mắt nhiều hơn”.

