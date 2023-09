6 nhà thiết kế gây chú ý tại Tuần lễ thời trang New York

Advisry

Advisry là từ tâm hồn nghệ thuật của Keith Herron. Herron bắt đầu thiết kế quần áo khi mới 13 tuổi và giờ đây anh tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo của mình tại NYFW. Một bộ sưu tập đồ dệt kim họa tiết ngoại cỡ và đồ trang trí kẻ sọc với chữ “A” khác nhau để đại diện cho thương hiệu và đánh dấu sự sang trọng sành điệu của thương hiệu. Advisry thử nghiệm với trang phục thể thao nam và nữ bằng cách nêu bật những ảnh hưởng sáng tạo của chính Herron, giống như nhà làm phim người Thụy Sĩ Jean-Luc Godard, người đã tạo ra bộ phim, Masculin Féminin. Tên phim được dùng làm tiêu đề cho bộ sưu tập năm 2022 của Advisorsry. Tháng 12 vừa qua, Herron cũng thực hiện bộ sưu tập cho di sản của nghệ sĩ Jean Michel Basquiat. Ngoài túi đựng máy ảnh và hình tượng đồ họa theo truyền thống của phim ảnh và nghệ thuật, các thiết kế của Advisorsry còn thu hút đông đảo khán giả, vì những nhà sáng tạo khác như Virgil Abloh quá cố, Steve Lacy và Tyler the Creator đã từng xuất hiện trong các thiết kế của ông.

Chan Chit Lo

Venus Lo thành lập thương hiệu thời trang có trụ sở tại New York và Thượng Hải vào năm 2019, nhưng cô đã làm việc trong lĩnh vực thời trang kể từ khi chuyên thiết kế hàng dệt kim ở trường đại học. Các bộ sưu tập của Chan Chit Lo tập trung vào việc tôn vinh những con người lao động chân chính bằng cách lấy cảm hứng từ những truyền thống hàng thế kỷ, chẳng hạn như gợi lên hình dáng đồng phục và cơ thể của các nữ thợ lặn ở tỉnh Jeju, Hàn Quốc cho bộ sưu tập năm 2021. Những chiếc quần được thiết kế riêng và có hình dáng độc đáo cũng như những kiểu dáng crochet bằng tay được giải cấu trúc tạo nên ấn tượng về trang phục và lịch sử văn hóa. Các thiết kế của Lo, một trong số đó đã được Kate Moss mặc trên trang bìa tạp chí Vogue Hong Kong năm 2021, sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn NYFW. Chiếc quần jean dệt kim thủ công của cô thậm chí còn được tạo kiểu trên Travis Scott vào năm 2018.

Grace Ling

Áp dụng phương pháp tiếp cận công nghệ, Grace Ling đã tạo ra nhãn hiệu thời trang cùng tên của mình bằng cách sử dụng công nghệ in 3D và CGI. Bằng cách tính toán chính xác lượng vật liệu cần thiết cho mỗi sản phẩm may mặc, Ling có thể tạo ra những sản phẩm không có chất thải, kết hợp giữa nghề may truyền thống với công nghệ mới. Loại nhịp điệu đằng sau nghề thủ công này cũng xuất hiện trong các thiết kế của cô. Chiếc túi đeo chéo đặc trưng, ​​​​ngoài kiểu dáng chính xác như bạn mong đợi, còn có lớp hoàn thiện màu bạc sáng bóng được in 3D với nội thất bằng da. Một loạt hàng dệt kim được sản xuất bằng loại vải được thiết kế độc đáo, có màu từ mờ đục đến trong suốt. Dễ nhận biết nhất là những mảnh kim loại và hình bóng điêu khắc của Grace Ling, tập trung vào sự thanh lịch lập dị. Thiết kế của cô đã được nhiều ngôi sao mặc, từ Jennifer Lopeztrong buổi biểu diễn trên The Tonight Show đến Hari Nef cho Barbie press.

Sho Konishi

Sho Konishi, một nhà thiết kế có trụ sở tại New York đến từ vùng nông thôn Nhật Bản, đã tìm thấy nguồn cảm hứng từ thiên nhiên và cuộc sống hữu cơ bao quanh anh khi anh lớn lên. Sau khi được đào tạo bài bản về thời trang, Konishi bắt đầu thiết kế những kiểu dáng phản ánh sự phức tạp của cuộc sống con người và các quá trình tự nhiên. Vì vậy, thật hợp lý khi anh ấy tạo ra thời trang tiên phong — những bộ trang phục trông như đang mục nát, những bộ váy nở rộ và phát triển. Konishi có thể thể hiện ý tưởng tái sinh bằng cách gắn da vào xương hoặc nêu bật những mối quan tâm về môi trường của mình thông qua một bộ trang phục làm hoàn toàn từ chất hữu cơ. Nổi bật nhờ hình dáng và phong cách, kiểu dáng của Konishi cũng khiến nhiều ngôi sao nổi tiếng phải ngoái nhìn. Anh ấy tạo ra vẻ kim loại từ trên xuống dưới giống như Chloe x Halle mặc tại VMAs 2020, chọn phong cách android thay vì phong cách tự nhiên.

Tala Barbotin Khlalidy

Đối với Tala Barbotin Khlalidy, thiết kế không chỉ đơn thuần là may một bộ quần áo. Hoạt động nhằm khôi phục các kỹ thuật thủ công đang bị đe dọa ở địa phương và tôn vinh văn hóa Tây Á, nhãn hiệu cùng tên của cô hợp tác với các nghệ nhân địa phương ở Lebanon và Syria để cung cấp những lô vải dệt nhỏ, mỗi lô có một kỹ thuật riêng cho từng khu vực tương ứng. Những tác phẩm có một không hai của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản và đương đại, tạo ra những bộ trang phục sẽ được yêu thích trong nhiều năm tới nhưng vẫn phù hợp với thời đại hiện đại. Ra mắt lần đầu tiên tại NYFW, Khlalidy đã tìm thấy phong cách đặc trưng của mình với kiểu móc khác biệt và kiểu chắp vá vui tươi.

Maria McManus

Sau nhiều năm làm việc trong ngành thời trang, nhà thiết kế trang phục nữ sang trọng Maria McManus đã tạo ra nhãn hiệu cùng tên của mình vào năm 2020 và từ đó đã gây được nhiều tiếng vang. Hiện cô ấy đã ra mắt NYFW cho mùa Xuân/Hè 2024. Với cốt lõi của thương hiệu là tính bền vững, mỗi sản phẩm may mặc đều được thiết kế tỉ mỉ để tạo ra chất lượng cao nhất và tác động đến môi trường thấp nhất. Được làm từ sợi tái chế, tự nhiên và có thể phân hủy sinh học, quần áo sang trọng và vượt thời gian, đã được những người nổi tiếng như Gabrielle Union, Christy Turlington và Gwyneth Paltrow yêu thích.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]